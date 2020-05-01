Déficit do setor público em 2020 será de R$ 601,2 bi, 8,27% do PIB

Nesse cenário, o déficit do governo central chegaria a R$ 566,6 bilhões (7,79% do PIB), o déficit de estatais é estimado em R$ 3,8 bilhões (0,05% do PIB), e o déficit dos Estados e municípios, R$ 30,8 bilhões (0,42%). Com essa retração de 3,34% do PIB, a dívida bruta do governo geral ficaria em 90,8% do PIB e a dívida líquida do setor público em 66,2%. A necessidade de financiamento do setor público seria de 13,3% do PIB.