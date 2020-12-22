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Contra Covid

Congresso dos EUA aprova pacote de ajuda econômica de US$ 900 bilhões

O país vive severa onda de contágios pela Covid-19 e negociava nova rodada de auxílios a pequenas empresas e às famílias mais vulneráveis.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 15:34

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 15:34

dólar
dólar Crédito: jcomp/ freepik
O Congresso dos Estados Unidos aprovou na madrugada desta terça-feira (22),, o pacote de ajuda econômica de US$ 900 bilhões, autorizando uma nova rodada de auxílio para trabalhadores e empresas enquanto a pandemia da Covid-19 persiste. Após um acordo bipartidário entre republicanos e democratas, a Câmara dos Representantes e o Senado votaram pela aprovação do projeto em poucas horas, superando meses de impasse.
O Senado votou pela aprovação do projeto por 91 a 7, após o texto ter passado na Câmara dos Representantes com 395 votos favoráveis e 53 contra. Agora, o texto segue para sanção do presidente Donald Trump.
O pacote prevê recursos para uma nova rodada de pagamentos diretos aos americanos de US$ 600 por adulto e R$ 600 por criança, adiciona US$ 300 aos pagamentos semanais de seguro-desemprego por onze semanas, estende dois outros programas de seguro-desemprego e fornece mais de US$ 300 bilhões em verbas para subsídio à pequenas empresas. O pacote também destina mais de US$ 50 bilhões para a distribuição de vacinas contra o novo coronavírus, bem como para os esforços de testagem e rastreamento da doença.

FINANCIAMENTO 

O Congresso norte-americano também aprovou, na madrugada, projeto de lei que assegura US$ 1,4 trilhão para financiamento do governo até setembro. A medida evita um apagão da administração Donald Trump, às vésperas da transição de gestão para Joe Biden.

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