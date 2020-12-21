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Presidente eleito nos EUA

Biden toma primeira dose da vacina da Pfizer contra Covid-19

Após receber a vacina, Biden disse que a vacina é o primeiro passo para superar a pandemia, mas que levará algum tempo até que isso aconteça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 19:14

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 19:14

Joe Biden alcançou os votos necessários para ser declarado presidente dos Estados Unidos
Joe Biden alcançou os votos necessários para ser declarado presidente dos Estados Unidos Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, recebeu nesta segunda-feira, 21, a primeira dose da vacina da Pfizer contra Covid-19. Biden tomou a vacina em Delaware. De acordo com a mídia americana, vice-presidente eleita, Kamala Harris, receberá o imunizante na próxima semana.
Após receber a vacina, Biden disse que a vacina é o primeiro passo para superar a pandemia, mas que levará algum tempo até que isso aconteça. Por isso, ele pediu para que as pessoas continuem usando máscaras, mantenham o distanciamento social e, se possível, não viagem.

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