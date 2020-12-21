Biden toma primeira dose da vacina da Pfizer contra Covid-19

O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, recebeu nesta segunda-feira, 21, a primeira dose da vacina da Pfizer contra Covid-19. Biden tomou a vacina em Delaware. De acordo com a mídia americana, vice-presidente eleita, Kamala Harris, receberá o imunizante na próxima semana.

Após receber a vacina, Biden disse que a vacina é o primeiro passo para superar a pandemia, mas que levará algum tempo até que isso aconteça. Por isso, ele pediu para que as pessoas continuem usando máscaras, mantenham o distanciamento social e, se possível, não viagem.