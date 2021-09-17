Como o IOF mais alto afeta empréstimos para pessoas e empresas?

Decisão do presidente Jair Bolsonaro afeta empréstimos para pessoas e empresas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A medida encarece os empréstimos no momento em que a taxa básica de juros - que serve como parâmetro para os bancos - também está subindo. Ou seja, além de juros maiores, o imposto cobrado sobre as operações também aumentará.

De acordo com o decreto publicado nesta sexta-feira, 17, as novas alíquotas diárias do IOF são as seguintes: para pessoas físicas, subirá de 0,0082% (alíquota anual de 3,0%) para 0,01118% (alíquota anual de 4,08%). Nas operações para empresas, a nova taxa será de 0,00559% (alíquota anual de 2,04%), contra 0,0041% (o equivalente a alíquota anual de 1,5%) da atual.

Mas o que esses números significam na prática? O diretor executivo da Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac) Miguel de Oliveira fez duas simulações.

PESSOA FÍSICA

Simulação: financiamento no valor de R$ 30.000,00 de automóvel com taxa de juros de 1,45% ao mês.

Com IOF de 3% ao ano



Pagaria 12 parcelas mensais de R$ 2.824,10



Total: R$ 33.889,20

Com IOF de 4,08% ao ano



Pagaria 12 parcelas mensais de R$ 2.853,71



Total: R$ 34.244,52



PESSOA JURÍDICA

Simulação: capital de giro no valor de R$ 50.000,00 com uma taxa de juros de 1,50% ao mês a ser liquidado em 12 parcelas mensais.

Com IOF de 1,5% ao ano (atual)



Pagaria 12 parcelas mensais de R$ 4.652,76



Total: R$ 55.833,12

Com IOF de 2,04% ao ano (novo)



Pagaria 12 parcelas mensais de R$ 4.677,51



Total: R$ 56.130,12



Para Oliveira, é muito ruim o governo ter aumentado por decreto o imposto em um momento em que a "economia está andando de lado" e as expectativas se deterioram semana a semana, com estimativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) muito próximas de zero em 2022.

"A inadimplência está mais alta e a queda de renda se acentua com inflação acelerada, a taxa básica de juros impacta com altas consecutivas dos juros cobrados nos empréstimos", pontua o economista sobre o cenário atual. "De um lado, sobe os juros e agora, sobe o imposto. Isso agrava o quadro de consumo, impacta negativamente os financiamentos e dificulta ainda mais qualquer recuperação", diz.

BUSCA POR FONTE DE FINANCIAMENTO

O secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Funchal , disse nesta sexta que a solução para o Auxílio Brasil depende da solução da questão dos precatórios e da criação de uma fonte de financiamento.

Em evento organizado pela XP Investimentos e Fucape Business School , Funchal observou que a solução desses impasses tem de ocorrer ainda em 2021, já que a legislação proíbe a criação de um programa de distribuição de renda em ano eleitoral.