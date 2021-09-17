Funchal anuncia novo Bolsa Família a R$ 300 em novembro e dezembro

O secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Funchal, afirmou na manhã desta sexta-feira (17) que o Auxílio Brasil, novo programa social que vai substituir o auxílio emergencial e o Bolsa Família, vai ser de R$ 300. Isso representa um aumento de R$ 111 em relação ao que é pago atualmente pelo Bolsa Família. A informação foi anunciada durante o Fucape Open, realizado pela Fucape Business School em parceria com a XP Investimentos, em Vitória.
Funchal explicou que o Auxílio Brasil vai entrar em vigor em novembro porque esse tipo de programa não pode ser implantado em ano eleitoral.
“A lógica é: terminando o auxílio emergencial, cai no novo programa, ou seja, nos últimos dois meses (deste ano). Por isso, essa compensação é necessária. E aí a gente tem a compensação aprovando (alterações no) Imposto de Renda para 2022 e 2023 e precisa para novembro e dezembro, por isso foi editado o IOF. Uma parte do que foi editado é para compensação do Auxílio Brasil de R$ 300”, afirmou o secretário.
O governo federal editou decreto para aumentar as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e, assim, gerar arrecadação extra de R$ 2,14 bilhões, destinada a bancar o auxílio.