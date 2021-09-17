Funchal anuncia novo Bolsa Família a R$ 300 em novembro e dezembro

Funchal explicou que o Auxílio Brasil vai entrar em vigor em novembro porque esse tipo de programa não pode ser implantado em ano eleitoral.

“A lógica é: terminando o auxílio emergencial, cai no novo programa, ou seja, nos últimos dois meses (deste ano). Por isso, essa compensação é necessária. E aí a gente tem a compensação aprovando (alterações no) Imposto de Renda para 2022 e 2023 e precisa para novembro e dezembro, por isso foi editado o IOF. Uma parte do que foi editado é para compensação do Auxílio Brasil de R$ 300”, afirmou o secretário.