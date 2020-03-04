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Em crise

Com dívida de mais de R$ 1 bilhão, Leader pede recuperação judicial

A empresa chegou a fechar algumas das suas 97 lojas espalhadas em vários Estados brasileiros. Marca tem quatro lojas no ES

Publicado em 04 de Março de 2020 às 20:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 20:15
Lojas Leader pediram recuperação judicial Crédito: Divulgação | Leader
A Leader, ex-Leader Magazine, uma das lojas de departamento mais antigas do Brasil, entrou nesta quarta-feira (4) com pedido de recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro. Com dívida de mais de R$ 1 bilhão, a empresa chegou a fechar algumas das suas 97 lojas espalhadas em vários Estados brasileiros.
Além do Rio de Janeiro, a Leader tem lojas em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte. No Estado, a marca tem uma unidade em Vitória, duas em Vila Velha, e uma em Cachoeiro de Itapemirim.

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Fundada em 1951 na cidade de Miracema, município do interior fluminense, a Leader surgiu para concorrer com outras lojas tradicionais do segmento, como Mesbla e Sloper, que já fecharam as portas.
O BTG Pactual vendeu sua participação na Leader por R$ 1 em 2016 para a Legion Holdings, especializada em reestruturações empresariais, que assumiu na época dívida de R$ 900 milhões da empresa.

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Sem sucesso, a Legion vendeu 100% da empresa para o atual presidente André Peixoto um pouco antes do pedido de recuperação à Justiça.
Segundo TJ-RJ, não há prazo definido para o juiz da 3ª Vara Empresarial decidir se aceita o pedido.

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