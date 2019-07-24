Em recuperação judicial, Saraiva tem 34 ações de despejo

Em resposta a questionamento realizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Saraiva, que está em recuperação judicial, confirmou que atualmente existem 34 ações de despejo contra suas lojas. Na resposta, a empresa afirma que por se tratarem de informações públicas, disponíveis nos sites dos Tribunais de Justiça de cada Estado onde se encontram as unidades, não viu necessidade de publicar Fato Relevante. Além disso, a companhia alega que as ações de despejo não afetam as operações.