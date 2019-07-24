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Saraiva

Em recuperação judicial, Saraiva tem 34 ações de despejo

A companhia alega que as ações de despejo não afetam as operações

Publicado em 

24 jul 2019 às 13:48

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 13:48

Livraria Saraiva do Shopping Vitória Crédito: Rosemir da Cruz
Em resposta a questionamento realizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Saraiva, que está em recuperação judicial, confirmou que atualmente existem 34 ações de despejo contra suas lojas. Na resposta, a empresa afirma que por se tratarem de informações públicas, disponíveis nos sites dos Tribunais de Justiça de cada Estado onde se encontram as unidades, não viu necessidade de publicar Fato Relevante. Além disso, a companhia alega que as ações de despejo não afetam as operações.
Segundo a companhia, destas 34 pedidos de despejo, 28 tramitam em primeira instância. Outras sete tiveram pedidos de liminares deferidos, mas três tiveram seu efeito suspenso. Além disso, seis ações estão em segunda instância e tiveram sentença favorável ao despejo. Destas, três tiveram efeito suspensivo concedido.
No entanto, a Saraiva afirma que todas as ordens de despejo estão suspensa por decisão do juiz da Recuperação Judicial da companhia.

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