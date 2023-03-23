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Retomada

China suspende embargo à carne bovina do Brasil às vésperas de viagem de Lula

Embarques haviam sido suspensos em fevereiro após um caso de mal da vaca louca no Pará
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 mar 2023 às 13:03

Publicado em 23 de Março de 2023 às 13:03

O Ministério da Agricultura e Pecuária informou que o governo chinês decidiu nesta quinta-feira (23) suspender o embargo à carne bovina brasileira. A decisão, segundo a pasta, foi tomada após reunião entre o ministro Carlos Fávaro e o ministro da Administração Geral da Aduana Chinesa, Yu Jianhua, em Pequim. 
A retomada da compra ocorre às vésperas da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país asiático.
açougue, carne bovina
No Pará, houve confirmação de um caso de encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como mal da vaca louca Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
As importações do Brasil estavam suspensas desde fevereiro, após a confirmação de um caso classificado pelo governo brasileiro como “isolado e atípico” de encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como mal da vaca louca. O registro foi feito em uma pequena propriedade no município de Marabá (PA).
“Desde a descoberta do caso, o Ministério da Agricultura e Pecuária vem trabalhando com transparência e tomando todas as providências necessárias conforme protocolo de importação internacional”, informou a pasta, por meio de comunicado.
“Tenho certeza que isso é um passo para que o Brasil avance cada vez mais com o credenciamento de plantas e oportunidades para a pecuária brasileira”, avaliou o ministro Carlos Fávaro, ao final do encontro, em Pequim.
Nesta quinta (23), a embaixada da China divulgou que "após a avaliação da Administração Geral das Alfândegas da China, é decidido que a China retomará a importação de carne bovina brasileira desossada com menos de 30 meses de idade a partir de 23 de março de 2023".

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