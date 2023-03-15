Lula convida 20 deputados para acompanhá-lo em viagem à China

SÃO PAULO - O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou 20 deputados federais a integrarem a comitiva oficial que viajará à China entre os dias 26 e 30 de março. O convite foi formalizado aos parlamentares em ofício enviado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. As despesas do que aceitarem serão pagas pela Câmara.
Estão na lista de convidados os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), da Frente Parlamentar Brasil-China, Fausto Pinato (PP-SP), e da Comissão de Relações Exteriores, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), além de líderes de partidos como PT, PDT e PC do B.
Lula deve seguir para o país asiático com uma grande delegação de políticos e empresários. A viagem à China é considerada um dos destaques da agenda internacional do presidente neste ano, com a proposta de retomada do protagonismo do Brasil no cenário global.