Caso o pior aconteça, país tem protocolo de crise aperfeiçoado agora, diz Guedes

Ministro da Economia, Paulo Guedes, manifestou uma visão positiva sobre a vacinação Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes , disse nesta terça-feira (26), que o governo saberá agir com os estímulos necessários caso uma segunda onda de contaminações pelo novo coronavírus , com registros de óbitos superior a 1,3 mil, atingir o Brasil . De acordo com Guedes, o governo apresentou na PEC do pacto federativo um "protocolo de crise" a ser acionado em caso de necessidade.

"Se a pandemia faz a segunda onda, com mais de 1,5 mil, 1,6 mil, 1,3 mil mortes, saberemos agir com o mesmo tom decisivo, mas temos que observar se é o caso ou não", disse Guedes, após lembrar do auxílio emergencial concedido pelo governo na crise sanitária, durante congresso virtual promovido pelo Credit Suisse.

"Se a doença volta, temos um protocolo de crise, que foi aperfeiçoado", acrescentou o comandante da equipe econômica, explicando que o protocolo estaria previsto numa cláusula de calamidade pública na PEC do pacto federativo, travando todas as despesas e dedicando recursos a um auxílio emergencial.

Ele ponderou que haverá um preço se "apertar esse botão".