Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Arrecadação total em 2020 mostra vigor da recuperação econômica, diz Guedes
"Sem colapso"

Arrecadação total em 2020 mostra vigor da recuperação econômica, diz Guedes

O ministro ainda afirmou que não houve "colapso" das receitas. A arrecadação de impostos e contribuições somou R$ 1,479 trilhão em 2020, o pior resultado anual desde 2010.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jan 2021 às 15:51

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 15:51

O ministro da Economia, Paulo Guedes, fala à  imprensa no Palácio do Planalto
O ministro da Economia, Paulo Guedes, fala à  imprensa no Palácio do Planalto Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira (25), que o resultado da arrecadação de 2020 mostrou que não houve "colapso" das receitas no ano passado. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 1,479 trilhão em 2020, o pior resultado anual desde 2010, quando o resultado somou R$ 1,474 trilhão - considerando valores corrigidos pelo IPCA. O resultado representa um recuo real - descontada a inflação - de 6,91% em relação a 2019.
"Isso foi 3,75% nominal abaixo do ano anterior, o que mostra o vigor da recuperação econômica. No começo do ano as expectativas eram de que houve uma queda do PIB cima de 10% e um colapso da arrecadação, que cai mais do que a economia. A queda da arrecadação em maio de 2020 chegou a 30% nominal e prenunciava um ambiente caótico", avaliou.
O ministro enfatizou que a queda na arrecadação foi bem menor do que a prevista inicialmente pelos economistas. "Queda (nominal) de 3,75% da arrecadação, no ano de desafio para a economia, é resultado excelente. Essa queda de 3,75% da arrecadação em 2020 em termos nominais é uma queda branda, dada a gravidade do fenômeno (da pandemia)", repetiu.
O ministro voltou a citar medidas tomadas pelo governo durante a pandemia de covid-19 como a redução do imposto de importação de produtos hospitalares, a suspensão da cobrança do IPF sobre operações de crédito e o diferimento de impostos em mais de R$ 80 bilhões durante o auge da crise. "A partir do 3º trimestre, recuperamos quase tudo. As empresas se recuperaram e pagaram os impostos diferidos, o que é extraordinário. Apenas R$ 8 bilhões não retornaram. Foi uma folga para empresas respirarem diante da asfixia que os impostos colocam sobre a economia", completou.
Guedes destacou ainda o aumento nominal da arrecadação entre as pequenas e médias empresas que pagam o Simples. "Ou seja, arrecadamos mais em 2020 que em 2019. Foi o vigor da recuperação a partir do terceiro e quarto trimestre que possibilitou o aumente brutal da arrecadação nesse grupo", acrescentou.

Veja Também

Vacinação em massa vai garantir retorno seguro ao trabalho, diz Guedes

Desigualdades se aprofundaram durante a crise da Covid-19, diz ONU

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Paulo Guedes Ministério da Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa
Imagem de destaque
Herança sem planejamento pode virar dor de cabeça para famílias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados