Vacinação em massa vai garantir retorno seguro ao trabalho, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta segunda (25) a vacinação em massa dos brasileiros. Crédito: Marcos Correa/PR

"Um recado que eu deixaria é: primeiro a vacinação em massa. Estamos no país do Oswaldo Cruz. Parabéns à Fiocruz, parabéns ao Butantan, parabéns à Anvisa, às Forças Armadas que ajudam na logística da distribuição. E parabéns com louvor aos profissionais de saúde que estão à frente nessa guerra contra a pandemia", afirmou. "A vacinação em massa é decisiva e um fator crítico de sucesso para o bom desempenho da economia logo à frente", completou.

O ministro lembrou que entre 10% e 15% da população brasileira são idosos mais vulneráveis à Covid-19. "O Brasil está tentando comprar realmente todas as vacinas. A crítica de que teríamos ficado com uma vacina só simplesmente não cabe. Estamos tentando adquirir todas, sou testemunha do esforço logístico que está sendo feito", acrescentou.