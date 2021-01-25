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Imunização

Vacinação em massa vai garantir retorno seguro ao trabalho, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes,  lembrou que entre 10% e 15% da população brasileira são idosos mais vulneráveis à Covid-19.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jan 2021 às 15:39

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 15:39

Ministro da Economia, Paulo Guedes
O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta segunda (25) a vacinação em massa dos brasileiros.  Crédito: Marcos Correa/PR
ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta segunda (25) a vacinação em massa da população brasileira contra a Covid-19, o que, segundo ele, irá garantir o retorno seguro ao trabalho.
"Um recado que eu deixaria é: primeiro a vacinação em massa. Estamos no país do Oswaldo Cruz. Parabéns à Fiocruz, parabéns ao Butantan, parabéns à Anvisa, às Forças Armadas que ajudam na logística da distribuição. E parabéns com louvor aos profissionais de saúde que estão à frente nessa guerra contra a pandemia", afirmou. "A vacinação em massa é decisiva e um fator crítico de sucesso para o bom desempenho da economia logo à frente", completou.
O ministro lembrou que entre 10% e 15% da população brasileira são idosos mais vulneráveis à Covid-19. "O Brasil está tentando comprar realmente todas as vacinas. A crítica de que teríamos ficado com uma vacina só simplesmente não cabe. Estamos tentando adquirir todas, sou testemunha do esforço logístico que está sendo feito", acrescentou.
Guedes ainda elevou o tom contra os críticos do governo, sem citar nominalmente o governo de São Paulo, João Dória - principal adversário político do presidente Jair Bolsonaro. "Tem muita gente subindo em cadáveres para fazer política e isso não é bom. A população e os eleitores vão saber diferenciar isso lá na frente. Digo isso para quem estiver assumindo. Estamos em uma situação extraordinariamente difícil e sempre houve essa perspectiva de que a saúde e a economia andam juntas", completou

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