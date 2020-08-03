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Disputa com o governo

Câmara deve aprovar resgate do FGTS a demitido inscrito no saque-aniversário

Liberação deve ser contemplada na votação da MP que permite o pagamento emergencial de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 08:37

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 08:37

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM - RJ)
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM - RJ), deve incluir MP do FGTS na pauta desta terça-feira Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
O plenário da Câmara Federal pode votar na terça-feira (4) a Medida Provisória 946/20, que permite ao trabalhador sacar até R$ 1.045,00 (um salário mínimo) do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em razão da pandemia de Covid-19
Os deputados vão analisar as mudanças feitas pelos senadores, que ampliaram as possibilidades de saque. Se não for votada na terça-feira, a MP perde a validade.

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Os deputados estão irritados, pois a ideia surgiu na Casa, mas foi barrada pelo governo. No entanto, o líder do Bolsonaro no Senado levou a proposta à mesa, sendo aprovada por unanimidade pelos senadores.
O Senado alterou o texto para também permitir, durante o período de pandemia, a movimentação da totalidade dos recursos da conta vinculada ao FGTS no regime do saque-aniversário pelo trabalhador que tenha pedido demissão, que tenha sido demitido sem justa causa ou por força maior.
O relator da MP no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), ressaltou que, apesar da aprovação dessa nova possibilidade de saque, o governo não tem compromisso de sanção com a modificação. Bezerra Coelho, que é líder do governo no Senado, disse que a prioridade do Palácio do Planalto é garantir a aplicação dos recursos do FGTS em habitação e saneamento, sem apostar na criação de novas modalidades de saque de seus recursos.
A MP foi aprovada pela Câmara na forma do parecer do relator, deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS). Segundo calendário da Caixa Econômica Federal, o saque extraordinário do FGTS já começou a ser feito em junho (contas digitais) e julho (em dinheiro ou transferência). O trabalhador poderá retirar o dinheiro até 31 de dezembro de 2020.
Além do saque, a MP contém pontos como a transferência para o FGTS das contas individuais do antigo Fundo PIS-Pasep. Antes da votação, deverá ser feita a leitura do ofício de encaminhamento da MP ao Plenário.

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