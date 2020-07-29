AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Banco do Brasil lança linha de antecipação de saque aniversário do FGTS
Nova linha de crédito

Banco do Brasil lança linha de antecipação de saque aniversário do FGTS

A autorização prévia é indispensável para contratar a operação. O cliente deve concedê-la pelo App FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 12:48
Pagamento em dinheiro
A linha de crédito permite antecipar até três anos dos recursos do saque aniversário do FGTS Crédito: Siumara Gonçalves
Banco do Brasil lançou nesta semana nova linha de crédito para trabalhadores que aderiram à modalidade de saque aniversário do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), anunciou na noite dessa terça-feira (28) a instituição financeira. Os trabalhadores que aderiram à modalidade de saque passam a ter a possibilidade de antecipar os valores previstos para saque anual no mês de aniversário, utilizando o saldo de sua conta FGTS como garantia.
A autorização prévia é indispensável para contratar a operação. O cliente deve concedê-la pelo App FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Só a partir dessa autorização é que o BB pode consultar o saldo e fazer o bloqueio do valor com vinculação ao empréstimo. O site da Caixa também disponibiliza os limites de valores por faixa de saldo, bem como as regras de adesão ao saque aniversário.
A linha de crédito permite antecipar até três anos dos recursos do saque aniversário do FGTS, tem valor mínimo por operação de R$ 1 mil e taxas a partir de 0,99% ao mês.
O cliente pode solicitar o empréstimo diretamente no App BB (Empréstimos >> Antecipe seus créditos >> CDC FGTS Saque Aniversário). A contratação pode ser feita também pela Central de Atendimento BB (0800-7294117 ou 4003-4117) e nas agências. A liberação do crédito em conta corrente ocorre após a reserva do saldo na conta do FGTS.
No último dia 23, a Caixa Econômica Federal também anunciou o lançamento da linha de crédito.
Com informações da Agência Brasil

Veja Também

Ações do Banco do Brasil abrem em queda nesta segunda

Presidente do Banco do Brasil entrega pedido de renúncia a Guedes e Bolsonaro

Após pandemia, Banco do Brasil vai manter 30% do quadro em home office

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Campeão da Copa de 2010 pela Espanha pede ajuda a Trump após ter negada permissão de entrada nos EUA
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini
Pazolini vestiu a camisa do bolsonarismo e a aliança com o PL foi selada. E agora?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados