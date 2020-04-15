Caixa paga auxílio de R$ 1.200 para 3 milhões de mães

A Caixa Econômica Federal pagará cotas de R$ 1.200 para cerca de 3 milhões de mães que não possuem marido ou companheiro e são as principais responsáveis pelo sustento da família.

Dinheiro será pago em três parcelas de R$ 1.200 para mães que são chefes de família Crédito: Pixabay

O número considera pedidos apresentados até esta terça-feira (14) e poderá ser atualizado.

Apesar do calendário oficial prever o pagamento somente a partir desta terça, os depósitos começaram a cair nas contas das beneficiárias ainda na noite de segunda (13), segundo a Caixa.

O auxílio emergencial é destinado a trabalhadores informais e microempreendedores que ficaram sem renda devido ao distanciamento social necessário para reduzir a velocidade de contaminação da população pelo novo coronavírus.

O valor do benefício é pago em três parcelas de R$ 600 por pessoa, mas essa cota tem valor dobrado (R$ 1.200) para mulheres chefes de família.

Para receber o benefício é necessário estar registrado no CadÚnico (Cadastro Único) ou fazer a inscrição pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br , além de preencher critérios de renda, idade e composição familiar.