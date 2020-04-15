Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Caixa paga auxílio de R$ 1.200 para 3 milhões de mães
"Coronavoucher"

Caixa paga auxílio de R$ 1.200 para 3 milhões de mães

Apesar do calendário oficial prever o pagamento somente a partir desta terça (14), os depósitos começaram a cair nas contas das beneficiárias ainda na noite de segunda (13), segundo a Caixa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 21:05

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 21:05

A Caixa Econômica Federal pagará cotas de R$ 1.200 para cerca de 3 milhões de mães que não possuem marido ou companheiro e são as principais responsáveis pelo sustento da família.
Dinheiro
Dinheiro será pago em três parcelas de R$ 1.200 para mães que são chefes de família Crédito: Pixabay
O número considera pedidos apresentados até esta terça-feira (14) e poderá ser atualizado.
Apesar do calendário oficial prever o pagamento somente a partir desta terça, os depósitos começaram a cair nas contas das beneficiárias ainda na noite de segunda (13), segundo a Caixa.
O auxílio emergencial é destinado a trabalhadores informais e microempreendedores que ficaram sem renda devido ao distanciamento social necessário para reduzir a velocidade de contaminação da população pelo novo coronavírus.

Veja Também

Governo paga auxílio de R$ 600 para mais 11 milhões de informais na sexta (17)

Veja como é o cadastro para o auxílio emergencial e quem poderá receber os R$ 600

O valor do benefício é pago em três parcelas de R$ 600 por pessoa, mas essa cota tem valor dobrado (R$ 1.200) para mulheres chefes de família.
Para receber o benefício é necessário estar registrado no CadÚnico (Cadastro Único) ou fazer a inscrição pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br, além de preencher critérios de renda, idade e composição familiar.
A Caixa divulgou nesta segunda as datas em que serão depositados a primeira parcela dos benefícios que já foram solicitados, assim como o calendário para saques nas agências bancárias e casas lotéricas.

Veja Também

Como fazer o CPF pela internet para pedir auxílio de R$ 600

Auxílio de R$ 600: saiba como usar conta digital para pagar boletos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados