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Em governança

Caixa nunca teve tanto lucro e notas tão boas, diz Pedro Guimarães

De acordo com o presidente da Caixa, em 159 anos, a instituição teve notas tão significativas e tão boas, tão próximas da Federação Brasileira de Bancos Febraban

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 15:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 15:07
Caixa deposita mais uma parcela do auxilio emergencial
Caixa deposita mais uma parcela do auxilio emergencial Crédito: Reuters/ Pilar Olivares
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que o banco "nunca teve tanto lucro" ou "ganhou notas tão boas em governança". Entre os motivos citados por Guimarães está a oferta de crédito a taxas reduzidas.
"Hoje a Caixa assume seu papel focado nos que mais precisam. Quando este governo começou, a taxa do cheque especial da Caixa era de 14% ao mês. Como é que se pode, cobrar de quem mais precisa, 14% ao mês? Hoje, está em 1,8% e nós temos mais do dobro do lucro, o triplo do lucro, de quando a gente assumiu", disse Guimarães durante cerimônia de lançamento do programa habitacional Casa Verde e Amarela do governo federal.
"A gente nunca, em 159 anos, teve notas tão significativas e tão boas, tão próximas da Federação Brasileira de Bancos Febraban", afirmou Guimarães em aceno ao presidente da Febraban, Isaac Sidney, presente no lançamento do programa.
Segundo Guimarães, a classificação do banco não pode ser divulgada por ser sigilosa.

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