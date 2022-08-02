Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Caixa libera saque aniversário do FGTS para nascidos em agosto
Saque

Caixa libera saque aniversário do FGTS para nascidos em agosto

Trabalhadores poderão retirar o dinheiro até 31 de outubro; veja calendário
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2022 às 17:57

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 17:57

  • Felipe Nunes

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Os trabalhadores nascidos em agosto já podem retirar o dinheiro do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O valor, liberado desde o dia 1º, estará disponível para retiradas até o dia 31 de outubro deste ano. Caso o trabalhador não saque o recurso no prazo, ele volta automaticamente para sua conta no FGTS.
Os aniversariantes de agosto que queiram receber a parcela anual neste ano podem aderir à modalidade até o dia 31 de agosto. A adesão ao saque anual pode ser feita no site e aplicativo do FGTS e nos pontos de atendimento da Caixa, como agências e caixas eletrônicos.
FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Aplicativo da Caixa FGTS - aplicativo, saque, dinheiro Crédito: Carlos Alberto Silva
Além do recurso disponibilizado no mês de aniversário, os trabalhadores podem solicitar o empréstimo de antecipação do FGTS. Neste caso, é preciso consultar nos bancos autorizados quais as taxas cobradas pelo serviço e os valores que podem ser antecipados. Especialistas não recomendam pegar esse tipo de empréstimo, a menos que seja em caso de extrema necessidade. As taxas mensais mínimas variam de 1,49% a 1,99% e é possível fazer até dez saques antecipados.
O trabalhador que optar pelo saque-aniversário resgata o valor anual, mas perde o direito de ter acesso a todo o saldo do FGTS se for demitido sem justa causa (a multa de 40% é mantida).

CALENDÁRIO DO SAQUE-ANIVERSÁRIO EM 2022

Nascidos em             Início do pagamento          Data final para sacar o valor 
  • Janeiro                    03/jan                                        31/mar 
  • Fevereiro               01/fev                                         29/abr 
  • Março                      02/mar                                      31/mai 
  • Abril                         01/abr                                         30/jun 
  • Maio                         02/mai                                       29/jul
  • Junho                      01/jun                                          31/ago
  • Julho                        01/jul                                           30/set
  • Agosto                   01/ago                                        31/out
  • Setembro             01/set                                         30/nov
  • Outubro                 03/out                                       30/dez
  • Novembro            01/nov                                        31/jan/2023
  • Dezembro             01/dez                                        28/fev/2023

VALOR QUE PODE SER SACADO

O valor liberado pela Caixa depende do saldo total que o trabalhador tem em suas contas do FGTS, incluindo as contas ativas (do emprego atual) e inativas (de trabalhos anteriores). Por exemplo: se o saldo é de R$ 800, poderá sacar 40% (R$ 320) mais a parcela fixa de R$ 50, totalizando R$ 370.
Quem tem até R$ 500 de FGTS pode sacar metade do valor. Quanto maior o valor total do FGTS, menor o percentual autorizado para o saque anual.
Saldo no FGTS (em R$)                     Alíquota                 Parcela adicional (em R$)
  • Até 500                                               50%                           --   
  • De 500,01 até 1.000                   40%                            50 
  • De 1.000,01 até 5.000               30%                           150 
  • De 5.000,01 até 10.000            20%                           650 
  • De 10000,01 até 15.000           15%                            1.150 
  • De 15.000,01 até 20.000         10%                            1.900 
  • Acima de 20.000,01                     5%                             2.900

COMO ADERIR À MODALIDADE

No aplicativo oficial do FGTS, após informar número do CPF e senha cadastrada, aparecerá, na página inicial, o banner "Saque Aniversário do FGTS". Se não fez a adesão, o sistema mostrará que o trabalhador é optante do saque-rescisão.
No aplicativo também é possível simular o valor previsto para a retirada anual, com base no saldo existente na conta. A adesão pode ser feita ainda pelo internet banking da Caixa ou nas agências do banco.

VEJA O PASSO A PASSO PARA CONSULTAR O SALDO NO APP DO FGTS

  • Abra o app e clique em "Entrar no aplicativo" 
  • Aparecerá a frase "FGTS deseja usar caixa.gov.br para iniciar sessão"; vá em "Continuar" 
  • Informe seu CPF, vá em "Não sou um robô", selecione as imagens pedidas e vá em "Verificar"; em seguida, clique em "Próximo" 
  • Digite sua senha e vá em "Entrar"; caso não se lembre, clique em "Recuperar senha" 
  • O sistema pedirá para você cadastrar uma conta bancária, caso não queira fazer isso, vá em "Voltar para a tela inicial" 
  • Na tela inicial, aparecerão as informações relativas às empresas em que trabalhou  
  • O saldo de valores da empresa atual ou da última empresa na qual trabalhou aparece no topo da tela; é a primeira; clique sobre ela para ver as movimentações 
  • Para guardar os dados, clique em "Gerar extrato PDF" e salve em seu celular
  • Para ver todas as empresas nas quais trabalhou, vá em "Ver todas as suas contas"  
  • O último depósito bancário estará informado na tela inicial, no quadro cinza.

LEIA MAIS 

Conheça as linhas de crédito imobiliário que permitem uso do FGTS

Trabalhadores nascidos em dezembro podem sacar até R$ 1 mil no FGTS

Brasileiro quer sacar FGTS para comprar casa, abrir negócio e viajar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal Fgts Empréstimo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
No Cais das Artes, a emblemática mostra de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
As doenças antes incuráveis que estão ganhando tratamentos graças à IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados