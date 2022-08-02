Caixa libera saque aniversário do FGTS para nascidos em agosto

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Os trabalhadores nascidos em agosto já podem retirar o dinheiro do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O valor, liberado desde o dia 1º, estará disponível para retiradas até o dia 31 de outubro deste ano. Caso o trabalhador não saque o recurso no prazo, ele volta automaticamente para sua conta no FGTS.
Os aniversariantes de agosto que queiram receber a parcela anual neste ano podem aderir à modalidade até o dia 31 de agosto. A adesão ao saque anual pode ser feita no site e aplicativo do FGTS e nos pontos de atendimento da Caixa, como agências e caixas eletrônicos.
Além do recurso disponibilizado no mês de aniversário, os trabalhadores podem solicitar o empréstimo de antecipação do FGTS. Neste caso, é preciso consultar nos bancos autorizados quais as taxas cobradas pelo serviço e os valores que podem ser antecipados. Especialistas não recomendam pegar esse tipo de empréstimo, a menos que seja em caso de extrema necessidade. As taxas mensais mínimas variam de 1,49% a 1,99% e é possível fazer até dez saques antecipados.
O trabalhador que optar pelo saque-aniversário resgata o valor anual, mas perde o direito de ter acesso a todo o saldo do FGTS se for demitido sem justa causa (a multa de 40% é mantida).
CALENDÁRIO DO SAQUE-ANIVERSÁRIO EM 2022
Nascidos em Início do pagamento Data final para sacar o valor
- Janeiro 03/jan 31/mar
- Fevereiro 01/fev 29/abr
- Março 02/mar 31/mai
- Abril 01/abr 30/jun
- Maio 02/mai 29/jul
- Junho 01/jun 31/ago
- Julho 01/jul 30/set
- Agosto 01/ago 31/out
- Setembro 01/set 30/nov
- Outubro 03/out 30/dez
- Novembro 01/nov 31/jan/2023
- Dezembro 01/dez 28/fev/2023
VALOR QUE PODE SER SACADO
O valor liberado pela Caixa depende do saldo total que o trabalhador tem em suas contas do FGTS, incluindo as contas ativas (do emprego atual) e inativas (de trabalhos anteriores). Por exemplo: se o saldo é de R$ 800, poderá sacar 40% (R$ 320) mais a parcela fixa de R$ 50, totalizando R$ 370.
Quem tem até R$ 500 de FGTS pode sacar metade do valor. Quanto maior o valor total do FGTS, menor o percentual autorizado para o saque anual.
Saldo no FGTS (em R$) Alíquota Parcela adicional (em R$)
- Até 500 50% --
- De 500,01 até 1.000 40% 50
- De 1.000,01 até 5.000 30% 150
- De 5.000,01 até 10.000 20% 650
- De 10000,01 até 15.000 15% 1.150
- De 15.000,01 até 20.000 10% 1.900
- Acima de 20.000,01 5% 2.900
COMO ADERIR À MODALIDADE
No aplicativo oficial do FGTS, após informar número do CPF e senha cadastrada, aparecerá, na página inicial, o banner "Saque Aniversário do FGTS". Se não fez a adesão, o sistema mostrará que o trabalhador é optante do saque-rescisão.
No aplicativo também é possível simular o valor previsto para a retirada anual, com base no saldo existente na conta. A adesão pode ser feita ainda pelo internet banking da Caixa ou nas agências do banco.
VEJA O PASSO A PASSO PARA CONSULTAR O SALDO NO APP DO FGTS
- Abra o app e clique em "Entrar no aplicativo"
- Aparecerá a frase "FGTS deseja usar caixa.gov.br para iniciar sessão"; vá em "Continuar"
- Informe seu CPF, vá em "Não sou um robô", selecione as imagens pedidas e vá em "Verificar"; em seguida, clique em "Próximo"
- Digite sua senha e vá em "Entrar"; caso não se lembre, clique em "Recuperar senha"
- O sistema pedirá para você cadastrar uma conta bancária, caso não queira fazer isso, vá em "Voltar para a tela inicial"
- Na tela inicial, aparecerão as informações relativas às empresas em que trabalhou
- O saldo de valores da empresa atual ou da última empresa na qual trabalhou aparece no topo da tela; é a primeira; clique sobre ela para ver as movimentações
- Para guardar os dados, clique em "Gerar extrato PDF" e salve em seu celular
- Para ver todas as empresas nas quais trabalhou, vá em "Ver todas as suas contas"
- O último depósito bancário estará informado na tela inicial, no quadro cinza.