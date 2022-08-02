Caixa libera saque aniversário do FGTS para nascidos em agosto

Felipe Nunes

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Os trabalhadores nascidos em agosto já podem retirar o dinheiro do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O valor, liberado desde o dia 1º, estará disponível para retiradas até o dia 31 de outubro deste ano. Caso o trabalhador não saque o recurso no prazo, ele volta automaticamente para sua conta no FGTS.

Os aniversariantes de agosto que queiram receber a parcela anual neste ano podem aderir à modalidade até o dia 31 de agosto. A adesão ao saque anual pode ser feita no site e aplicativo do FGTS e nos pontos de atendimento da Caixa , como agências e caixas eletrônicos.

Aplicativo da Caixa FGTS - aplicativo, saque, dinheiro Crédito: Carlos Alberto Silva

Além do recurso disponibilizado no mês de aniversário, os trabalhadores podem solicitar o empréstimo de antecipação do FGTS. Neste caso, é preciso consultar nos bancos autorizados quais as taxas cobradas pelo serviço e os valores que podem ser antecipados. Especialistas não recomendam pegar esse tipo de empréstimo, a menos que seja em caso de extrema necessidade. As taxas mensais mínimas variam de 1,49% a 1,99% e é possível fazer até dez saques antecipados.

O trabalhador que optar pelo saque-aniversário resgata o valor anual, mas perde o direito de ter acesso a todo o saldo do FGTS se for demitido sem justa causa (a multa de 40% é mantida).

CALENDÁRIO DO SAQUE-ANIVERSÁRIO EM 2022

Nascidos em Início do pagamento Data final para sacar o valor

Janeiro 03/jan 31/mar

Fevereiro 01/fev 29/abr

Março 02/mar 31/mai

Abril 01/abr 30/jun

Maio 02/mai 29/jul

Junho 01/jun 31/ago

Julho 01/jul 30/set

Agosto 01/ago 31/out

Setembro 01/set 30/nov

Outubro 03/out 30/dez

Novembro 01/nov 31/jan/2023

Dezembro 01/dez 28/fev/2023

VALOR QUE PODE SER SACADO

O valor liberado pela Caixa depende do saldo total que o trabalhador tem em suas contas do FGTS, incluindo as contas ativas (do emprego atual) e inativas (de trabalhos anteriores). Por exemplo: se o saldo é de R$ 800, poderá sacar 40% (R$ 320) mais a parcela fixa de R$ 50, totalizando R$ 370.

Quem tem até R$ 500 de FGTS pode sacar metade do valor. Quanto maior o valor total do FGTS, menor o percentual autorizado para o saque anual.

Saldo no FGTS (em R$) Alíquota Parcela adicional (em R$)

Até 500 50% --

De 500,01 até 1.000 40% 50

De 1.000,01 até 5.000 30% 150

De 5.000,01 até 10.000 20% 650

De 10000,01 até 15.000 15% 1.150

De 15.000,01 até 20.000 10% 1.900

Acima de 20.000,01 5% 2.900

COMO ADERIR À MODALIDADE

No aplicativo oficial do FGTS, após informar número do CPF e senha cadastrada, aparecerá, na página inicial, o banner "Saque Aniversário do FGTS". Se não fez a adesão, o sistema mostrará que o trabalhador é optante do saque-rescisão.

No aplicativo também é possível simular o valor previsto para a retirada anual, com base no saldo existente na conta. A adesão pode ser feita ainda pelo internet banking da Caixa ou nas agências do banco.

VEJA O PASSO A PASSO PARA CONSULTAR O SALDO NO APP DO FGTS