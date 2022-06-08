Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • STF decide que negociação com sindicato é obrigatória antes demissão em massa
Trabalho

STF decide que negociação com sindicato é obrigatória antes demissão em massa

Determinação tem repercussão geral, o que significa que deve ser seguida em todo o país. Corte ressalta, no entanto, que não é necessária autorização das entidades sindicais

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2022 às 17:50
O Sindfer argumentou na Justiça do Trabalho que as demissões violavam dispositivos da CLT
Decisão do STF foi tomada dentro de processo que analisou demissões de mais de 4 mil funcionários pela Embraer Crédito: Divulgação
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (8), por 6 votos a 3, que a negociação prévia entre empresas e sindicatos é obrigatória nos casos de demissões em massa. A Corte, no entanto, faz a ressalva de que a necessidade de diálogo entre as partes não deve ser confundida com a obrigatoriedade de autorização dos sindicatos para realizar o desligamento dos trabalhadores.
O caso em discussão diz respeito a uma ação na qual a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) contestou uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que confirmou a obrigatoriedade da negociação coletiva nesses casos. Em 2009, mais de quatro mil trabalhadores foram demitidos pela empresa, que então ingressaram na Justiça.
No entano, em 2017 a reforma trabalhista modificou a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), determinando que não haveria mais a exigência de autorização prévia de entidade sindical, nem mesmo de convenção ou acordo coletivo de trabalho. 
Desde essa data, julgamentos de demissão em massa vinham recebendo decisões divergentes. O caso da Embraer finalizado nesta quarta-feira teve repercussão geral reconhecida pelo STF, o que significa que, a partir de agora, a determinação deve ser seguida em todo o país. 

Veja Também

12 perguntas que o profissional deve fazer antes de pedir demissão

Os votos contrários foram do relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Mello, hoje aposentado, e dos ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes.
Já a favor da exigência de intervenção votaram os ministros Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Luís Roberto Barroso e Rosa Weber. O ministro Alexandre de Moraes, que havia acompanhado o relator na sessão anterior, mudou o voto e decidiu também acompanhar Fachin. O presidente da Corte, ministro Luiz Fux, não votou.
Pela decisão, "a intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo".
Uma questão, porém, permanece em suspenso: não há um número exato de trabalhadores para caracterizar uma demissão em massa. O TST tem decidido caso a caso, levando em consideração as razões por trás do corte de funcionários, como motivos econômicos, tecnológicos ou de alteração na estrutura da empresa.
Com informações da Agência Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

empresas Mercado de trabalho CLT Leis Trabalhistas Justiça do Trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados