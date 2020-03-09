Caixa diz que garantirá melhores condições de crédito em momento de turbulência

A Caixa Econômica Federal divulgou comunicado nesta segunda-feira (9) informando que, em conjunto com a implantação de medidas estruturantes, manterá o país em rota de crescimento sustentável.

Medida é tentativa de reduzir impactos de possível nova crise econômica Crédito: Fernando Madeira

O comunicado diz que o banco garantirá as melhores condições no crédito pessoal e habitacional, financiamento para infraestrutura, capital de giro para o setor da construção civil e micro empresas neste momento de maior turbulência

Veja a íntegra da nota:

"Nos últimos dias, observamos uma reação do mercado às incertezas relacionadas ao Coronavírus e tensões no mercado internacional de petróleo. Entendemos tratar-se de situação transitória que tende a se equilibrar.

A CAIXA é o banco que sempre esteve ao lado de todos os brasileiros e reafirma sua confiança na solidez da economia brasileira que, em conjunto com a implantação de medidas estruturantes, manterá o País em rota de crescimento sustentável.