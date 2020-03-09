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Economia

Caixa diz que garantirá melhores condições de crédito em momento de turbulência

Crédito é pessoal e habitacional, financiamento para infraestrutura, capital de giro para o setor da construção civil e micro empresas

Publicado em 09 de Março de 2020 às 19:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 19:59
A Caixa Econômica Federal divulgou comunicado nesta segunda-feira (9) informando que, em conjunto com a implantação de medidas estruturantes, manterá o país em rota de crescimento sustentável.
Medida é tentativa de reduzir impactos de possível nova crise econômica Crédito: Fernando Madeira
O comunicado diz que o banco garantirá as melhores condições no crédito pessoal e habitacional, financiamento para infraestrutura, capital de giro para o setor da construção civil e micro empresas neste momento de maior turbulência.

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Veja a íntegra da nota:
"Nos últimos dias, observamos uma reação do mercado às incertezas relacionadas ao Coronavírus e tensões no mercado internacional de petróleo. Entendemos tratar-se de situação transitória que tende a se equilibrar.
A CAIXA é o banco que sempre esteve ao lado de todos os brasileiros e reafirma sua confiança na solidez da economia brasileira que, em conjunto com a implantação de medidas estruturantes, manterá o País em rota de crescimento sustentável.
Temos as melhores soluções no crédito pessoal e habitacional, financiamento para infraestrutura, capital de giro para o setor da construção civil e especialmente para as micro e pequenas empresas. Reforçamos nosso compromisso em ser o banco de todos os brasileiros, disponibilizando as melhores condições em linhas de crédito e taxas de juros para a sociedade brasileira."

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