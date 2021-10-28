Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Caixa começa a oferecer juros menores no Casa Verde e Amarela
Crédito habitacional

Caixa começa a oferecer juros menores no Casa Verde e Amarela

A mudança elevou o valor máximo dos imóveis e reduziu as taxas de juros. O crédito habitacional pode ser utilizado para famílias que tenham renda bruta de até R$ 7.000

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 16:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2021 às 16:51
Prédio da Caixa Econômica Federal
Prédio da Caixa Econômica Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Entraram em vigor nesta quinta-feira (28) as novas regras para financiamento habitacional por meio do programa Casa Verde e Amarela, sucessor do Minha Casa, Minha Vida. As novas condições foram aprovadas em setembro pelo Conselho Curador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
A mudança elevou o valor máximo dos imóveis que podem ser financiados no programa e reduziu as taxas de juros. O crédito habitacional do Casa Verde e Amarela pode ser utilizado para famílias que tenham renda bruta de até R$ 7.000.
Na maioria dos casos, o aumento do teto foi de 10%. Nos municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes, a elevação do limite foi de 15% em todos os estados brasileiros. Há situações em que o limite não foi alterado (como nas cidades com menos de 20 mil habitantes que não integrem regiões metropolitanas).
Na cidade de São Paulo, por exemplo, o valor máximo de venda ou investimento passou de R$ 240 mil para R$ 264 mil. Nos municípios paulistas com mais de 250 mil habitantes (casos de cidades como Santo André, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco, Campinas e Santos, por exemplo), o limite foi de R$ 230 mil para R$ 253 mil.

JUROS

As novas taxas foram definidas de acordo com a faixa de renda das famílias contratantes.
Na faixa 2 do programa, que abrange as famílias cuja renda mensal bruta seja de até R$ 2.000 por mês, as novas taxas são de 4,75% ao ano nas regiões Norte e Nordeste e de 5% nas demais regiões do país. A queda, segundo a Caixa Econômica Federal, foi de 0,25 ponto percentual em ambos os casos.
Já para as famílias que tenham renda mensal bruta entre R$ 4.000 e R$ 7.000, a nova taxa de juros foi fixada em 7,66% ao ano, uma redução de 0,5 ponto percentual em relação à praticada anteriormente.
A Caixa informa que as contratações do financiamento habitacional do Casa Verde e Amarela já podem ser feitas nas agências e nos correspondentes Caixa Aqui, além do aplicativo Habitação Caixa. O banco também tem um simulador para o cidadão em seu site oficial (https://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx).

COMO FICAM OS LIMITES

Em SP, RJ e DF: 
Recorte territorial: Capitais estaduais classificadas pelo IBGE como metrópoles
Antigo: R$ 240 mil
Novo: R$ 264 mil
Recorte territorial: Demais capitais estaduais e municípios com 250 mil habitantes ou mais; municípios com 100 mil habitantes ou mais que integrem as regiões metropolitanas das capitais estaduais, de Campinas, da Baixada Santista e das Regiões Integradas de Desenvolvimento de capital
Antigo: R$ 230 mil
Novo: R$ 253 mil
Recorte territorial: Municípios com 100 mil habitantes ou mais; municípios com menos de 100 mil habitantes nas regiões metropolitanas das capitais estaduais, de Campinas, da Baixada Santista e das Regiões Integradas de Desenvolvimento de capital; municípios com ais de 250 mil habitantes (capital regional)
Antigo: R$ 180 mil
Novo: R$ 198 mil
Recorte territorial: Municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes
Antigo: R$ 145 mil
Novo: R$ 166.750
Recorte territorial: Municípios com população entre 20 mil e 50 mil habitantes
Antigo: R$ 145 mil
Novo: R$ 159.500 mil
Recorte territorial: Demais municípios
Antigo: R$ 145 mil
Novo: R$ 145 mil

Veja Também

Funcionário da Caixa no ES é preso por fraude em auxílio emergencial

Auxílio emergencial: Caixa começa a pagar 7ª e última parcela

Aposta do ES ganha R$ 1,8 milhão no Dia de Sorte da loteria da Caixa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal Economia Caixa Tem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados