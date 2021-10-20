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Benefício social

Auxílio emergencial: Caixa começa a pagar 7ª e última parcela

Recebem nesta quarta-feira os nascidos em janeiro e também os beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 3

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2021 às 10:34
Calendário de pagamento da sétima parcela do auxílio emergencial de 2021
Calendário de pagamento da sétima parcela do auxílio emergencial de 2021 Crédito: Reprodução/Caixa
A Caixa inicia nesta quarta-feira (20/10) os pagamentos da 7ª e última parcela do auxílio emergencial 2021. Os beneficiários nascidos em janeiro serão os primeiros a receber os recursos em suas contas digitais.
A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. Os beneficiários também conseguem movimentar os recursos usando o Caixa Tem na Rede Lotérica de todo o Brasil.
Calendário de pagamento da sétima parcela do auxílio emergencial de 2021
Calendário de pagamento da sétima parcela do auxílio emergencial de 2021 Crédito: Reprodução/Caixa
O pagamento também começa a pagar neste dia o auxílio para os beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 3. O recebimento do auxílio emergencial 2021 é realizado da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular para quem recebe o Bolsa Família.
Para quem recebe por meio da Poupança Social Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.
Com informações da Caixa
Calendário de pagamento da sétima parcela do auxílio emergencial de 2021
Calendário de pagamento da sétima parcela do auxílio emergencial de 2021 Crédito: Reprodução/Caixa

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