Auxílio emergencial: Caixa começa a pagar 7ª e última parcela

Calendário de pagamento da sétima parcela do auxílio emergencial de 2021 Crédito: Reprodução/Caixa

A Caixa inicia nesta quarta-feira (20/10) os pagamentos da 7ª e última parcela do auxílio emergencial 2021. Os beneficiários nascidos em janeiro serão os primeiros a receber os recursos em suas contas digitais.

A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. Os beneficiários também conseguem movimentar os recursos usando o Caixa Tem na Rede Lotérica de todo o Brasil.

Calendário de pagamento da sétima parcela do auxílio emergencial de 2021 Crédito: Reprodução/Caixa

O pagamento também começa a pagar neste dia o auxílio para os beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 3. O recebimento do auxílio emergencial 2021 é realizado da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular para quem recebe o Bolsa Família.

Para quem recebe por meio da Poupança Social Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

Com informações da Caixa