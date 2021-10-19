Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsa cai 2,6% e dólar atinge R$ 5,57 após Bolsonaro determinar auxílio de R$ 400
Mercado financeiro

Bolsa cai 2,6% e dólar atinge R$ 5,57 após Bolsonaro determinar auxílio de R$ 400

Às 12h14, o Ibovespa caía 2,60%, a 111.454 pontos, enquanto o dólar subia 0,83%, a R$ 5,5660, mas já tendo alcançado a máxima de R$ 5,5740 na primeira hora após a abertura das negociações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2021 às 13:20

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 13:20

O presidente Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
Bolsa de Valores brasileira operava em forte queda e o dólar avançava firme no início da tarde desta terça-feira (19) com o mercado temendo que as discussões em Brasília sobre o novo programa de distribuição de renda do governo resultem em aumentos de gastos acima do teto fiscal.
Às 12h14, o Ibovespa, índice de referência da Bolsa, caía 2,60%, a 111.454 pontos, enquanto o dólar subia 0,83%, a R$ 5,5660, mas já tendo alcançado a máxima de R$ 5,5740 na primeira hora após a abertura das negociações.
O dólar seguia em alta mesmo depois do leilão realizado pelo Banco Central para venda à vista de US$ 500 milhões (R$ 2,78 bilhões), a primeira operação desse tipo desde março.
O nervosismo do mercado ocorre após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ter determinado que o Auxílio Brasil chegue a R$ 400, valor superior aos R$ 300 do auxílio emergencial. O benefício pago na pandemia acaba no próximo dia 31.
O governo deve editar uma medida provisória para estabelecer uma parcela adicional e chegar ao valor do ticket pago hoje. Segundo interlocutores do presidente, há espaço no orçamento do Bolsa Família para pagar os R$ 300 neste ano a 17 milhões de pessoas. O desafio, porém, é chegar ao novo valor determinado pelo presidente.
A revelação sobre o valor do Auxílio Brasil reforça a tensão gerada pelo presidente da Câmara dos DeputadosArthur Lira (PP-AL), que havia defendido na véspera, em entrevista ao site da revista Veja, que o país não poderia priorizar a responsabilidade fiscal e o respeito ao teto de gastos em detrimento das necessidades da população mais vulnerável diante dos impactos sociais provocados no Brasil pela pandemia de Covid-19.
Embora exista consenso sobre a necessidade em amenizar os prejuízos sociais gerados pela pandemia, o mercado digere mal a separação que parte da classe política faz entre disciplina fiscal e investimentos sociais. Essa dicotomia, presente na fala de Lira, tem aumentado ainda mais a percepção quanto ao risco fiscal do país, segundo Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.
"Lira revela sua pretensão populista ao impor uma dualidade inexistente entre o social e a responsabilidade, como se houvesse um entrave ou que para se fazer política social tivesse que ser irresponsável", disse Sanchez.
De acordo com o economista, as declarações de Lira também indicam que ele poderá ser um dos principais agentes políticos a pressionar pelo aumento dos gastos públicos com a proximidade das eleições de 2022.
O mercado também está atento à possível votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos precatórios em comissão especial da Câmara ainda nesta terça. Os títulos da dívida judicial reconhecida representarão despesas de aproximadamente R$ 89 bilhões em 2022 e o parcelamento de parte desses débitos é visto como uma contrapartida para viabilizar o Auxílio Brasil.
A pressão que o cenário fiscal exerce sobre o câmbio tem feito o Banco Central intervir diariamente no mercado desde a última quarta-feira (13), quando a autoridade monetária deu início a uma série de leilões de novos contratos de swap cambial tradicional, o que na prática equivale à venda da divisa no mercado futuro, e é diferente da venda à vista realizada nesta terça.
No início desta manhã, o real tinha o pior desempenho de uma lista de quatro divisas que perdiam para o dólar nesta manhã, segundo a agência Reuters.
Em mais um sinal sobre o peso da crise fiscal doméstica, a queda acentuada da Bolsa brasileira ocorre mesmo em um dia em que os mercados globais abriram positivos. Nos Estados Unidos, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiam 0,32%, 0,50% e 0,41%.
O petróleo Brent, referência mundial, subia 0,51%, a US$ 84,76 (R$ 469,68). As ações da Petrobras caíam 3,29% e as da Vale recuavam 0,83%.

Veja Também

Leitura de relatório que acusa Bolsonaro de agir com dolo na pandemia é adiada

Forças Armadas gastam R$ 5,5 mi de dinheiro da vacina contra Covid

Capes tem déficit de R$ 124 mi para pagar bolsas de formação até fim do ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Bolsa de Valores Bolsa Família Auxílio Emergencial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados