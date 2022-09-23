Cade proíbe Ambev de fechar exclusividade na venda de cerveja até fim da Copa

Joana Cunha

SÃO PAULO - O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) decidiu que a Ambev está proibida de fechar novos contratos de exclusividade para venda de cerveja no Brasil até o fim da Copa do Mundo . A decisão de quinta-feira (22) faz parte de uma queda de braço iniciada pela Heineken em março, acusando o grupo de bebidas de condutas anticompetitivas e exclusão de mercado.

Fábrica da Ambev: grupo disse que respeita a legislação brasileira Crédito: Bloomberg

A liminar assinada pelo conselheiro Gustavo Augusto Freitas aponta que os contratos existentes da Ambev com os pontos de venda de cervejas como Skol e Brahma devem se limitar a 20% do território. Essa conta será feita conforme o tamanho de cada cidade em que os contratos foram assinados. A decisão também abrange a Heineken, adversária direta no mercado de cervejas brasileiro.

A Heineken chegou a ter o pedido indeferido no final de julho, porém recorreu. Após a decisão desta quinta (22), a Ambev ainda pode recorrer.