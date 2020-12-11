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Crise econômica

Brasil chegará ao fim do ano perdendo zero empregos formais, repete Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que mesmo o setor de serviços, o mais afetado pela crise, tem criado empregos nos últimos meses.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 18:11

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 18:11

Paulo Guedes, ministro da Economia
Paulo Guedes, ministro da Economia Crédito: Alan Santos/PR
ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a prever nesta sexta-feira (11), que o Brasil chegará ao fim do ano de 2020 com uma perda zero de empregos formais no acumulado do ano, apesar dos impactos da pandemia de Covid-19 sobre a economia.
"O Brasil vai chegar ao fim do ano perdendo zero empregos formais, zero. O Produto Interno Bruto (PIB) cairá entre 3,5% e 4,0% em 2020, e o natural seria perder 1 milhão de empregos, mas desde agosto temos registrados saldos positivos no mercado de trabalho. A economia brasileira realmente voltou em V", afirmou, em audiência na Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha a execução das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19.
Guedes destacou que mesmo o setor de serviços, o mais afetado pela crise, tem criado empregos nos últimos meses. "E já há muitos setores muito além do que estavam antes da pandemia", completou.

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