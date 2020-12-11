Brasil chegará ao fim do ano perdendo zero empregos formais, repete Guedes

"O Brasil vai chegar ao fim do ano perdendo zero empregos formais, zero. O Produto Interno Bruto (PIB) cairá entre 3,5% e 4,0% em 2020, e o natural seria perder 1 milhão de empregos, mas desde agosto temos registrados saldos positivos no mercado de trabalho. A economia brasileira realmente voltou em V", afirmou, em audiência na Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha a execução das medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19.