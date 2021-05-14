Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Brasil bate recorde na arrecadação de royalties e participações de petróleo
Recorde histórico

Brasil bate recorde na arrecadação de royalties e participações de petróleo

Segundo a ANP serão distribuídos este mês R$ 12,4 bilhões; o recorde reflete o aumento da produção e a recuperação das cotações internacionais do petróleo

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 16:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mai 2021 às 16:09
Plataforma de petróleo
Plataforma de petróleo Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem/ Agência Petrobras
A arrecadação com royalties e participações especiais cobrados sobre a produção de petróleo atingiu recorde histórico em maio, beneficiando União, estados e municípios produtores em meio à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.
Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), serão distribuídos este mês R$ 12,4 bilhões. A agência diz que o recorde reflete o aumento da produção e a recuperação das cotações internacionais do petróleo.
Os royalties são cobrados mensalmente sobre todos os campos produtores do país, em percentuais sobre o valor da produção que variam entre 5% e 10%. Já as participações especiais são uma espécie de imposto de renda sobre campos com grande produtividade, cobrados a cada trimestre.
A distribuição de royalties será de R$ 3,3 bilhões, referentes ao mês de março. É uma alta de 17,75% em relação ao mês anterior. Já as participações especiais somam R$ 9,1 bilhões no trimestre, ou 66% acima do verificado nos três últimos meses de 2020.
Em ambos os casos, os valores são recordes. No caso das participações especiais, a arrecadação do primeiro trimestre representa mais de três vezes o valor registrado no segundo trimestre de 2020, quando o petróleo chegou a ser negociado a valores negativos nos Estados Unidos.
Os maiores beneficiários são a União e estados e municípios produtores, principalmente o Rio de Janeiro e as prefeituras de Maricá e Niterói, na região metropolitana do Rio, que ficam em frente ao maior campo de petróleo do país.
Apenas em participações especiais, o Rio levará R$ 2,9 bilhões, diz a ANP. São Paulo, o segundo estado com maior arrecadação, tem direito a R$ 414 milhões desta rubrica.

Veja Também

Fundo com dinheiro do petróleo deve ter saldo de R$ 1 bi até 2022

Em março, o Brasil produziu 3,637 milhões de barris de óleo e gás, 73,1% deste total extraído em campos do pré-sal, a maior participação dessa região na produção nacional da história. Os dois maiores campos, Tupi e Búzios, responderam pela metade do total.
Os dois ficam na Bacia de Santos, mas estão localizados em frente ao litoral fluminense, beneficiando principalmente Maricá e Niterói. A bonança do petróleo nos últimos anos tem ajudado a perpetuar grupos políticos no comando dos municípios.
Desde o início a pandemia, a arrecadação extra vem ajudando as duas prefeituras a garantir forte apoio financeiro a seus moradores, com a distribuição de benefícios como auxílio emergencial e programas de suporte a pequenos empresários e artistas.
Os dois municípios decidiram também separar recursos para a compra de vacinas, integrando-se ao consórcio que negociou a importação da russa Sputnik V, cujo uso ainda não foi autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Em conferência com analistas para detalhar o balanço do primeiro trimestre, a Petrobras disse nesta sexta que os valores pagos em royalties e participações especiais subiram de US$ 7 para US$ 11 por barril no período, ajudando a ampliar seu custo de produção de petróleo de US$ 25 para US$ 32 por barril.
Dona de 73% do petróleo e gás extraídos no Brasil em março, a Petrobras é a maior pagadora das chamadas participações governamentais cobradas sobre os campos produtores.

Veja Também

Petrobras diz que manterá ritmo de reajustes de preços de combustíveis

Petrobras nega surto em plataformas e diz estranhar greve na Bacia de Campos

Empresas devem participar de leilão em parceria com Petrobras, diz ministro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Petrobras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Signo da Serpente: descubra as principais características no Horóscopo Chinês
Imagem de destaque
Outono-inverno: 4 grupos de cores para usar na maquiagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados