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Observação de mercado

Petrobras diz que manterá ritmo de reajustes de preços de combustíveis

A política de reajustes de preço é tema de preocupação do mercado financeiro, atento a possíveis mudanças implementadas pelo novo comando da companhia

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 15:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 mai 2021 às 15:58
Petrobras
Petrobras manterá o ritmo de reajuste de preços Crédito: Reuters/Folhapress
A Petrobras manterá o ritmo de reajuste de preços dos seus combustíveis, adotado atualmente, segundo o diretor de Comercialização e Logística da empresa, Cláudio Mastella. "Não haverá mudança. A partir da observação de participação de mercado e competitividade vamos definir os preços. Não teremos uma frequência definida. Buscaremos competitividade e sustentabilidade do negócio", afirmou.
Em teleconferência com analistas de mercado, o executivo destacou que a Petrobras já adotou prazos mais curtos e mais longos de reajustes. Agora, está numa fase intermediária e deve se manter neste patamar.
A política de reajustes de preço é tema de preocupação do mercado financeiro, atento a possíveis mudanças implementadas pelo novo comando da companhia.
A indicação de Mastella, no entanto, é que não haverá mudança.

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