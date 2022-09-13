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Mal avaliado

Brasil aparece como segundo pior lugar para se aposentar em ranking mundial

Em lista com 44 países, Brasil ficou à frente apenas da Índia; relatório avalia dados de saúde, qualidade de vida, inflação e bens materiais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 set 2022 às 16:02

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 16:02

  • Giovanna Galvani

SÃO PAULO - O Brasil apareceu como segundo pior lugar para se aposentar em um ranking global com 44 países, ficando à frente apenas da Índia. O relatório é feito pela consultoria de investimentos Natixis, que cruza diferentes dados relativos a saúde, qualidade de vida, inflação e bens materiais para chegar ao resultado final.
Em contrapartida, os melhores locais para se aposentar, segundo o índice, são Noruega, Suíça, Islândia, Irlanda e Austrália. O primeiro país das Américas a aparecer no ranking , o Canadá, ocupa a 15ª posição; entre os latinos, o Chile aparece em 34º.
Carteira de Trabalho
Profissional exibe Carteira de Trabalho: Brasil aparece em penúltimo do ranking no valor médio de aposentadoria  Crédito: Divulgação
O índice avalia países integrantes de blocos econômicos como a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e os BRICS, do qual o Brasil faz parte. Entre os 18 indicadores de performance, o relatório dá destaque para a inflação — que tem batido recordes de mais de 40 anos em alguns países.
"Custos crescentes podem representar uma ameaça significativa para a segurança dos aposentados por erosão do poder aquisitivo. Institucionalmente, os investidores serão desafiados a preservar os ativos de forma mais volátil no ambiente de investimento", diz a análise feita pelo próprio relatório.
Em termos geracionais, também há destaque para a aposentadoria dos "baby boomers", nascidos entre 1945 e 1964 e da pressão sobre os sistemas de pensão, que devem sofrer um "teste de pressão como nunca antes".
No Brasil, a pior nota foi atribuída ao acúmulo de bens materiais. Os países latinos que apareceram na pesquisa estão todos entre os dez piores locais quando o tópico é a quantidade de bens materiais na fase idosa. Entre eles, o Brasil é pior.
Os fatores de pressão para a nota ruim nesta categoria são cumulativos e consideram a igualdade salarial no país, a renda per capita e a taxa de desemprego.

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O país também aparece em penúltimo, perdendo para a Rússia, para a análise do valor da aposentadoria média obtida. Este requisito, além da inflação, considera a dependência financeira da aposentadoria na terceira idade, o endividamento do governo e as políticas públicas voltadas para a aposentadoria, entre outros.
Quando se considera a pressão da população mais velha sobre a economia, porém, o Brasil aparece em quinto lugar.
Para investidores na previdência, o maior erro é subestimar a inflação. O índice também aponta os 10 maiores erros para aqueles que investem a fim de assegurar um futuro mais tranquilo. O maior deles é não considerar as perdas sofridas com a inflação, seguido por subestimar, também, a própria longevidade.
Em terceiro lugar, aparece o cuidado para não aumentar muito os valores aplicados periodicamente, bem como ser muito conservador para a aposentadoria e esperar retornos "não realistas" dos investimentos feitos.

VEJA O RANKING COMPLETO DO ÍNDICE DE MELHORES PAÍSES PARA SE APOSENTAR

  1. Noruega
  2. Suíça
  3. Islândia
  4. Irlanda
  5. Austrália
  6. Nova Zelândia
  7. Luxemburgo 
  8. Holanda 
  9. Dinamarca 
  10. República Tcheca 
  11. Alemanha 
  12. Finlândia 
  13. Suécia 
  14. Áustria 
  15. Canadá 
  16. Israel 
  17. Coreia do Sul 
  18. Estados Unidos 
  19. Reino Unido 
  20. Bélgica 
  21. Eslovênia 
  22. Japão 
  23. Malta 
  24. França 
  25. Estônia 
  26. Polônia 
  27. Cingapura 
  28. Portugal 
  29. Chipre 
  30. Eslováquia 
  31. Itália 
  32. Hungria 
  33. Lituânia 
  34. Chile 
  35. Letônia 
  36. México 
  37. Rússia 
  38. Espanha 
  39. China 
  40. Grécia 
  41. Turquia 
  42. Colômbia 
  43. Brasil 
  44. Índia

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