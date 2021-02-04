Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • BR Distribuidora detecta adulteração em gasolina de aviação e suspende venda
Decisão

BR Distribuidora detecta adulteração em gasolina de aviação e suspende venda

Em nota, a BR diz que está recolhendo o produto defeituoso e o substituindo por novas cargas dentro das especificações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 fev 2021 às 09:47

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 09:47

Avião da Latam decola do Aeroporto de Vitória
A gasolina de aviação é usada apenas em aeronaves de menor porte e, por isso, o problema não afeta a aviação comercial Crédito: Fernando Madeira
A BR Distribuidora decidiu suspender nesta quarta-feira (3) as vendas de gasolina de aviação após identificar problemas de qualidade no produto. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) recomendou que os usuários suspendam o abastecimento caso tenham evidências de contaminação.
A gasolina de aviação é usada apenas em aeronaves de menor porte e, por isso, o problema não afeta a aviação comercial. Em nota, a BR diz que está recolhendo o produto defeituoso e o substituindo por novas cargas dentro das especificações.
O problema ocorre apenas sete meses depois que a importação de um lote defeituoso pela Petrobras deixou aeronaves da aviação comercial impossibilitadas de voar no país. Na ocasião, mais de 50 aeroportos brasileiros chegaram a ficar sem o produto.
"Ao longo do ano passado, o Brasil descobriu que não pode confiar na Avgas (termo técnico para o combustível) comercializada no Brasil", reclamou nesta quarta, em nota, a Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves do Brasil (Aopa Brasil).

Veja Também

Petrobras anuncia mais um aumento nos preços da gasolina e do diesel

"Um novo fato como esse demonstra que, definitivamente, a aviação brasileira não é levada a sério, nem mesmo no mais elementar insumo para sua operação segura", conclui o texto, que cobra providências da Anac, do Ministério da Infraestrutura e da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Em nota, a Anac disse que vem acompanhando o caso para compreender o nível de adulteração e os impactos na aviação brasileira.
"Se houver confirmação de contaminação que comprometa de imediato a operação de aeronaves, a Anac atuará imediatamente em prol da segurança da aviação, podendo, inclusive, recorrer a medidas cautelares e emergenciais."
Toda a gasolina de aviação vendida no mercado brasileiro é importada pela Petrobras, que ainda não se manifestou sobre o assunto. Em junho de 2020, a empresa alegou que o produto com problemas foi comprado em um fornecedor "de reputação" nos Estados Unidos.

Veja Também

Petrobras diz não ter culpa por insatisfação de caminhoneiros

A estatal defendeu na época que o combustível não estava adulterado e nem contaminado, mas com um teor de compostos aromáticos abaixo do normal. Proprietários de aviões em todo o país reclamaram de avarias principalmente em peças de borracha após o uso do produto.
Em novembro, a Justiça do Distrito Federal determinou que a empresa indenizasse em R$ 59,3 mil dois proprietários de um avião pelos custos dos reparos no sistema de armazenamento e distribuição de combustível da aeronave.
Na nota divulgada nesta quarta, a BR disse que "está iniciando as ações para recolhimento do produto comercializado, devolução do lote armazenado e recebimento de novos lotes, e recomendou aos seus clientes diretos e revendedores que adotem as mesmas providencias, de modo a restabelecer o abastecimento no menor tempo possível".
"Informamos ainda, que a BR está colaborando com o levantamento que está sendo feito pelo fornecedor sobre a origem do problema e que os órgãos reguladores foram comunicados do ocorrido", completa o texto.
A ANP afirmou que "está buscando, junto à BR Distribuidora, mais informações para entender a natureza e a extensão do ocorrido, para eventuais providências".

Veja Também

Bolsonaro diz que é possível dar "mexidinha" na tabela do Imposto de Renda

Lucro do Bradesco cai quase 25% em 2020, para R$ 19,5 bilhões

Ministro das Comunicações ameaça subir preço do leilão do 5G

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gasolina ANAC
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados