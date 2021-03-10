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Ministério Economia

Bolsonaro sugere a Guedes que reforma tributária deve ser fatiada

No ano passado, o governo enviou um projeto para unificar impostos federais, mas não apresentou outras propostas que prometeu;  proposta está parada no Congresso Nacional

Publicado em 10 de Março de 2021 às 18:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 mar 2021 às 18:45
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, durante pronunciamento sobre preço dos combustíveis e a política de reajustes adotada pela Petrobras
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, durante pronunciamento sobre preço dos combustíveis. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da República, Jair Bolsonaro, sugeriu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, um fatiamento na reforma tributária, conforme declaração dada pelo próprio chefe do Planalto nesta quarta-feira (10). A proposta está parada no Congresso Nacional.
No ano passado, o governo enviou um projeto para unificar impostos federais, mas não apresentou outras propostas que prometeu, como a desoneração da folha de pagamento com criação de novo imposto.
"Eu tenho falado com o Paulo Guedes que essa reforma seria muito bom se ela fosse feita de forma fatiada, que seria uma garantia de você avançar. O risco que você corre de jogar tudo na mesa, você pode perder, e se perder a resposta não é boa pra economia, para a Bolsa, para o dólar e para o Brasil como um todo", disse Bolsonaro em entrevista no Palácio da Alvorada.
Na reforma administrativa, o chefe do Executivo afirmou que a proposta terá um caminho mais "tranquilo" por livrar atuais servidores das mudanças.

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