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Banco Central

Fluxo cambial no ano até 5 de março fica positivo em US$ 6,719 bi, diz BC

A entrada pelo canal financeiro neste ano foi de US$ 5,247 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 96,242 bilhões e de envios no total de US$ 90,995 bilhões

Publicado em 10 de Março de 2021 às 15:36

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 mar 2021 às 15:36
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento Crédito: Siumara Gonçalves
O fluxo cambial do ano até 5 de março ficou positivo em US$ 6,719 bilhões, informou nesta quarta-feira (10) o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 2,141 bilhões.
A entrada pelo canal financeiro neste ano até 5 de março foi de US$ 5,247 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 96,242 bilhões e de envios no total de US$ 90,995 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 5 de março ficou positivo em US$ 1,472 bilhão, com importações de US$ 37,307 bilhões e exportações de US$ 38,779 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 4,393 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 12,287 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 22,099 bilhões em outras entradas.

MARÇO 

Depois de encerrar fevereiro com entradas líquidas de US$ 4,358 bilhões, o Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 436 milhões em março até o dia 5, informou o Banco Central. O período corresponde à primeira semana do mês.
O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,384 bilhão no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 15,977 bilhões e de retiradas no total de US$ 17,361 bilhões.
No comércio exterior, o saldo de março até o dia 5 é positivo em US$ 947 milhões, com importações de US$ 2,808 bilhões e exportações de US$ 3,755 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 849 milhões em ACC, US$ 987 milhões em PA e US$ 1,920 bilhão em outras entradas.

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