Fluxo cambial no ano até 5 de março fica positivo em US$ 6,719 bi, diz BC

Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento Crédito: Siumara Gonçalves

O fluxo cambial do ano até 5 de março ficou positivo em US$ 6,719 bilhões, informou nesta quarta-feira (10) o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 2,141 bilhões.

A entrada pelo canal financeiro neste ano até 5 de março foi de US$ 5,247 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 96,242 bilhões e de envios no total de US$ 90,995 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 5 de março ficou positivo em US$ 1,472 bilhão, com importações de US$ 37,307 bilhões e exportações de US$ 38,779 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 4,393 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 12,287 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 22,099 bilhões em outras entradas.

MARÇO

Depois de encerrar fevereiro com entradas líquidas de US$ 4,358 bilhões, o Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 436 milhões em março até o dia 5, informou o Banco Central. O período corresponde à primeira semana do mês.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,384 bilhão no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 15,977 bilhões e de retiradas no total de US$ 17,361 bilhões.