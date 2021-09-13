  Bolsonaro lança MP com R$ 100 mi em subsídios para policiais financiarem casas
Bolsonaro lança MP com R$ 100 mi em subsídios para policiais financiarem casas

Serão contemplados policiais federais, militares e civis; bombeiros militares, entre outros. O programa será fundeado com recursos do fundo nacional de segurança pública

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 19:01

Agência Estado

Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
O Ministério da Justiça lançou nesta segunda-feira, por meio da Caixa Econômica Federal, o Programa Habite Seguro para financiar habitações em condições beneficiadas para profissionais da segurança pública. A previsão do governo é aprovar R$ 100 milhões por essa linha até o fim deste ano.
Serão contemplados policiais federais, rodoviários federais, penais, militares e civis; bombeiros militares; agentes penitenciários; peritos e papiloscopistas integrantes dos institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação; ativos, inativos da reserva remunerada, reformados e aposentados, bem como os guardas municipais.
O Habite Seguro será fundeado com recursos do fundo nacional de segurança pública.

