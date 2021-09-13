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Instituída por decreto

Com empresa para assumir Eletronuclear e Itaipu, Bolsonaro cria 2ª estatal

A segunda nova empresa pública criada, a ENBpar será responsável por assumir a Eletronuclear e a Itaipu Binacional após a privatização da Eletrobras
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 set 2021 às 15:46

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 15:46

Presidente da República Jair Bolsonaro, durante encontro com Lideranças do Estado de Goiás
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
A Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, a ENBpar, instituída formalmente nesta segunda-feira, 13, por decreto presidencial, é a segunda estatal criada no governo do presidente Jair Bolsonaro. A primeira foi a NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea, responsável pelo controle do espaço aéreo do País.
Ligada ao Ministério da Defesa, a NAV Brasil foi instituída por medida provisória editada no governo Michel Temer, no fim de 2018. Em maio de 2019, Bolsonaro chegou a revogar a MP de Temer que criava a estatal porque a proposta estava trancando a pauta de votações. No entanto, depois foi retomada, aprovada no Congresso e sancionada por Bolsonaro em novembro de 2019. Um ano depois, em dezembro de 2020, Bolsonaro baixou decreto para formalizar a criação da NAV Brasil.
Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) à época, o ato representou uma vitória da ala militar do governo frente a uma equipe econômica que defende as privatizações como uma das prioridades do governo. Até hoje, no entanto, o governo não fez nenhuma privatização.
A segunda nova empresa pública criada por Bolsonaro, a ENBpar será responsável por assumir a Eletronuclear e a Itaipu Binacional após a privatização da Eletrobras.
As duas companhias devem seguir sob controle da União após o repasse da estatal para a iniciativa privada.
Como o Broadcast divulgou mais cedo, o decreto da criação da ENBpar foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

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