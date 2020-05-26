Bolsonaro diz que vai sancionar até quarta projeto de socorro aos Estados

Presidente da República, Jair Bolsonaro: sanção de projeto Crédito: Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (26) que deve sancionar entre hoje e amanhã o projeto de socorro financeiro a Estados e municípios. Em reunião com os 27 governadores, na semana passada, o presidente afirmou que sancionaria o projeto "o mais rápido possível acertando pequenos ajustes técnicos". O prazo para sancionar o texto acaba nesta quarta-feira.

Para tal, ele aguarda solucionar a situação de um concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de 2018. Cerca de 600 aprovados remanescentes pedem sua nomeação, que extrapola a quantidade prevista originalmente no edital da prova.

Questionado se, com a sanção do projeto, a primeira parcela do auxílio financeiro já seria paga aos entes ainda neste mês, o presidente desconversou e atribuiu a responsabilidade ao ministro da Economia, Paulo Guedes. "Aí é com o posto Ipiranga Paulo Guedes", declarou. Nesta terça-feira, o presidente tem reunião com prevista com Guedes e Salim Mattar, secretário especial de Desestatização e Desinvestimento.