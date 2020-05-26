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Ajuda financeira

Bolsonaro diz que vai sancionar até quarta projeto de socorro aos Estados

Presidente afirmou que vai aguardar solucionar a situação de um concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de 2018 para sancionar o texto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 15:21

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 15:21

Presidente da República, Jair Bolsonaro, participa por videoconferência
Presidente da República, Jair Bolsonaro: sanção de projeto Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (26) que deve sancionar entre hoje e amanhã o projeto de socorro financeiro a Estados e municípios. Em reunião com os 27 governadores, na semana passada, o presidente afirmou que sancionaria o projeto "o mais rápido possível acertando pequenos ajustes técnicos". O prazo para sancionar o texto acaba nesta quarta-feira.
Para tal, ele aguarda solucionar a situação de um concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de 2018. Cerca de 600 aprovados remanescentes pedem sua nomeação, que extrapola a quantidade prevista originalmente no edital da prova.

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Questionado se, com a sanção do projeto, a primeira parcela do auxílio financeiro já seria paga aos entes ainda neste mês, o presidente desconversou e atribuiu a responsabilidade ao ministro da Economia, Paulo Guedes. "Aí é com o posto Ipiranga Paulo Guedes", declarou. Nesta terça-feira, o presidente tem reunião com prevista com Guedes e Salim Mattar, secretário especial de Desestatização e Desinvestimento.
"Até amanhã sai (a sanção). Estamos resolvendo aqui a questão dos concursados da PRF para que não haja dúvidas. Uma vez sancionado não sejam prejudicados", disse Bolsonaro nesta manhã na saída do Palácio da Alvorada. Segundo o presidente a situação do concurso já "parece que está resolvida".

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