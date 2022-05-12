Bolsonaro diz que não vai intervir na Petrobras a não ser por 'vias legais'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) atacou novamente os lucros da Petrobras nesta quinta (12), mas reforçou que, caso haja uma interferência por parte do governo federal, ela ocorrerá por "vias legais". O chefe do Executivo criticou também os preços dos combustíveis e disse que "está caro mesmo".

"Estamos buscando maneiras legais para fazer com que a Petrobras cumpra o seu papel social definido na Constituição e também em leis. Não podemos estar subordinados a decisões do conselho, que está abaixo obviamente de leis e da própria Constituição. Não haverá interferência na Petrobras a não ser pelas vias legais", afirmou.

As recorrentes críticas de Bolsonaro à estatal causaram mal-estar dentro do governo e podem estar ligadas à troca de ministros à frente do MME (Ministério de Minas e Energia) ontem. Bento Albuquerque, um dos últimos remanescentes da equipe original do presidente, deixou o cargo e foi substituído pelo economista Adolfo Sachsida.

Ao dizer que o diesel e o gás estão caros, o chefe do Executivo afirmou que "em grande parte [a culpa] deve-se a própria Petrobras, que tem lucros absurdos". Semana passada, a estatal divulgou um lucro líquido de R$ 44,56 bilhões no primeiro trimestre de 2022, o que o presidente considerou ser "absurdo" e "um estupro".

COMO FUNCIONA A PETROBRAS?

A Petrobras é uma companhia de capital misto, ou seja, é uma sociedade anônima, com ações listadas na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, que tem como acionistas a União e diversos agentes privados, como fundos e acionistas pessoas físicas.

A União, representante do governo federal, porém, é de longe a maior acionista individual da empresa, com mais de 50% das ações com direito a voto e cerca de 29% do total, segundo dados da B3. Por isso, tem direito de eleger mais profissionais para formar o Conselho de Administração da empresa. O conselho, por sua vez, indica o CEO e diretores para, de fato, administrarem a companhia.

INFLAÇÃO

Apesar da inflação ter batido recordes em abril com o índice mensal mais alto para o mês em 26 anos e passando de 12% no acumulado de 12 meses, Bolsonaro disse que o Brasil é um dos países que "menos sofre com a questão da inflação".

Novamente, o chefe do Executivo culpou medidas sanitárias da covid-19, como lockdowns adotados em alguns estados, pela alta nos preços. "A consequência é a inflação generalizada do mundo todo e o Brasil é um país com inflação, tem aumento nos combustíveis, sei disso e assumo minha responsabilidade, mas isso se faz presente no mundo todo", falou.

Segundo economistas ouvidos pelo site de checagem UOL Confere, o isolamento não é a causa da alta nos preços, e ajudaria a acelerar a recuperação da economia se tivesse sido bem feito.

A pandemia afetou a economia em todo o planeta, mas o Brasil tem um dos piores quadros de inflação entre as 20 maiores economias do mundo. Há estudos que indicam que locais que aderiram a medidas mais rígidas de isolamento não sofreram consequências econômicas maiores do que os que não aderiram. Em alguns casos, se saíram até melhor.