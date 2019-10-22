Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsa vai a 107 mil pontos e renova recorde com votação da Previdência
Finanças

Bolsa vai a 107 mil pontos e renova recorde com votação da Previdência

Foi o segundo dia consecutivo de quebra de recorde na bolsa brasileira. O dólar caiu 1,35% e foi para R$ 4,076

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 18:36

Publicado em 

22 out 2019 às 18:36
Bolsa de valores Crédito: Pixabay
FOLHAPRESS - Pelo segundo pregão seguido, a Bolsa brasileira atingiu uma nova máxima histórica nominal. O Ibovespa, maior índice acionário do país, subiu 1,3%, a 107.381 pontos, patamar inédito, nesta terça-feira (22).  Na segunda-feira (21), já havia chegado aos 106 mil pontos.
O dólar acompanhou e recuou 1,35%, a R$ 4,076, menor patamar desde 4 de outubro. Dentre as moedas emergentes, o real teve o melhor desempenho da sessão.
O bom humor do mercado se deve a votação, e provável aprovação, da reforma da Previdência em segundo turno no Senadoo último passo do projeto no Congresso. O volume negociado na Bolsa, inclusive, superou a média diária, com giro de R$ 18,4 bilhões.

Veja Também

Reforma da Previdência: veja qual regra de transição é mais vantajosa

Judiciário e Legislativo apoiam reforma da Previdência do ES

Também contribuiu o cenário externo positivo, com melhora na guerra comercial entre China e Estados Unidos e com uma maior probabilidade de acordo para o brexit.
O mercado doméstico se anima ainda com a expectativa da Selic a 4,75% ainda este ano, reforçada pelo IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15, prévia da inflação oficial) fraco em outubro. Alguns analistas chegam a prever a taxa abaixo de 4% ao final do ciclo de cortes promovidos pelo Banco Central, cuja próxima decisão será na quarta-feira que vem (30).
Também há grande expectativa os balanços do terceiro trimestre, que começam a ser divulgados nesta semana. Nesta quinta (24), Vale e Petrobras divulgam seus resultados.​
Investidores veem com bons olhos a antecipação do calendário de liberação do FGTS e a urgência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na tramitação da reforma administrativa e da PEC que antecipa medidas de corte despesas.

Veja Também

Previdência: PEC paralela poderá ser votada no Senado ainda em novembro

Reforma da Previdência: Veja o que deve mudar para servidores do ES

Somando os pregões desta segunda (21) e terça (22), a semana já é a mais positiva para a Bolsa desde agosto, quando o índice retomou o patamar dos 100 mil pontos.
Apesar do bom momento, os estrangeiros continuam saindo do mercado acionário brasileiro. Até 18 de outubro, o saldo deste mês de investimentos estrangeiros na Bolsa está negativo em R$ 11,5 bilhões, o pior desempenho mensal desde 2008.
No acumulado de 2019, a saída de estrangeiros, considerando IPO e follow-on, é de R$ 5,4 bilhões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Reforma da Previdência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados