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Benefícios

Bolsa Família e Auxílio Gás de fevereiro começam a ser pagos nesta segunda (17)

Depósitos vão até dia 28; data de pagamento é definida com base no NIS

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 11:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 fev 2025 às 11:16
SÃO PAULO - Os beneficiários do Bolsa Família começam a ser pagos pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (14). Os pagamentos seguirão até o dia 28, conforme o final do NIS (Número de Identificação Social).
Beneficiários de municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública deverão receber o auxílio no primeiro dia do calendário.
Cartão do Bolsa Família, programa benefício social do governo federal
Cartão do Bolsa Família, programa benefício social do governo federal Crédito: Lyon Santos/MDS
Neste mês também será feito o pagamento do primeiro Vale Gás do ano, benefício que é pago a cada dois meses. Na última quinta-feira, o presidente Lula (PT) afirmou que o governo está concluindo um projeto de lei que visa oferecer gás de cozinha gratuito para 22 milhões de famílias.
O plano do presidente faz parte do programa Gás Para Todos, que vai substituir o atual Auxílio Gás.
O valor que será pago para quem recebe o Vale Gás é definido com base no preço médio do botijão de 13 kg nos últimos seis meses, medido pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Em janeiro, o Bolsa Família foi pago a mais de 20,48 milhões de famílias, com um valor médio de R$ 673,62. O custo foi de cerca de R$ 13,8 bilhões.
VEJA O CALENDÁRIO DO BOLSA FAMÍLIA E DO AUXÍLIO GÁS DE FEVEREIRO
Final do NIS - Data de pagamento 
  • 1 - 17 de  fevereiro 
  • 2 - 18 de fevereiro 
  • 3 - 19 de fevereiro 
  • 4 - 20 de fevereiro 
  • 5 - 21 de fevereiro 
  • 6 - 24 de fevereiro 
  • 7 - 25 de fevereiro 
  • 8 - 26 de fevereiro 
  • 9 - 27 de fevereiro 
  • 0 - 28 de fevereiro

Quem tem direito ao Bolsa Família?

É necessário que os beneficiários do Bolsa Família estejam inscritos no CadÚnico, com dados atualizados nos últimos dois anos. Além disso, a renda per capita (por pessoa) da família deve ser igual ou inferior a R$ 218 mensais.
O valor pode ser calculado pela soma dos rendimentos de todas as pessoas que moram na mesma casa, sejam elas pais, cônjuges, companheiros, filhos, enteados ou irmãos.
Indenizações de danos materiais ou morais, benefícios pagos pelo poder público de forma temporária e quantias recebidas em programas de transferência de renda não devem ser inclusos no cálculo.

Quais são as regras para receber o benefício?

Além do valor determinado para renda, é necessário que os beneficiários atendam algumas condições nas áreas de saúde e educação, como:
  • Realizar acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes;
  • Acompanhar o calendário nacional de vacinação;
  • Acompanhar o estado nutricional de crianças menores de sete anos;
  • Manter frequência escolar mínima de 60% para crianças de quatro e cinco anos, e de 75% para a faixa etária de seis a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;
  • Ao matricular a criança na escola e ao vaciná-la no posto de saúde, a família precisa informar que é beneficiária do Bolsa Família.

Como o pagamento é feito?

O pagamento é feito pela Caixa, que utiliza o aplicativo Caixa Tem. Com ele, é possível movimentar o dinheiro sem que seja necessário ir até uma agência.
Aqueles que desejam sacar o benefício devem ir até caixas eletrônicos, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências do banco. O beneficiário também tem acesso ao valor por meio do cartão do Bolsa Família ou Cartão do Cidadão.

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