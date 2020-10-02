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Engajamento no mercado

BC atualiza: 644 instituições estão aptas a iniciar cadastro de chaves PIX

O prazo para conseguir permissão para participar da primeira fase de cadastramento das chaves dos usuários do PIX acaba hoje
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 18:55

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 18:55

Pix vai permitir pagamento por QR Code
Pix vai permitir pagamento por QR Code Crédito: Banco Central/Divulgação
O Banco Central atualizou nesta sexta-feira, 2, a lista de instituições que já estão prontas para iniciar o cadastro de chaves PIX na próxima segunda-feira, 5. Em nota divulgada nesta tarde, o BC informa que agora já são 644 instituições aptas para entrar em produção no PIX e participar da etapa antecipada do cadastro das chaves.
Segundo o BC, a participação nessa etapa, que vai de 5 de outubro a 2 de novembro, é facultativa a todas as instituições em adesão e condicionada à aprovação nas etapas cadastral e homologatória.
"Até o momento, 644 instituições já estão prontas para iniciar de forma segura o cadastro das chaves na próxima semana. O número vem crescendo de forma contínua, o que demonstra o forte engajamento e compromisso do mercado para o sucesso e adoção do PIX como meio de pagamento", diz o BC em nota.
O BC informou ainda que 25 das 35 instituições enquadradas no critério de obrigatoriedade para participação no PIX estão aptas
Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, até o início da noite de quinta-feira 1º, o BC havia publicado o aval para apenas 11 instituições começarem a operar o novo sistema de pagamentos instantâneos no Brasil. Após a reportagem, o número saltou para 618 ontem à noite e chegou agora a 644.
O prazo para conseguir permissão para participar da primeira fase de cadastramento das chaves dos usuários do PIX acaba hoje.

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