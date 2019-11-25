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Para limpar o nome

Banco do Brasil promete até 92% de desconto em negociação de dívidas

Em todo o Brasil, 57 agências da instituição vão abrir em horário estendido, das 10h às 22h. Elas são localizadas nas capitais e no Distrito Federal (DF)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 16:55

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 16:55

Fachada do Banco do Brasil. Banco vai fazer mutirão de renegociação de dívidas Crédito: Ricardo Medeiros
Banco do Brasil vai realizar um mutirão de renegociação de dívidas com descontos de até 92%, além de taxas de juros 14% menores. A ação vai acontecer no entre os dias 2 e 6 de dezembro, com a participação de todas as agências do país, e no atendimento digital.
As condições especiais para liquidação de dívidas também incluem prazos maiores, de até 120 meses, com até 180 dias de carência. Podem participar do mutirão os clientes pessoa física que tenham operações de crédito vencidas, independentemente da faixa de renda, e com mais de 30 dias de inadimplência.

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Na semana passada, o presidente do Banco Central anunciou que as instituições bancárias realizariam o mutirão e que, em contrapartida, para conseguir conseguir renegociar suas dívidas com taxas mais favoráveis, os clientes teriam que passar por minicursos de educação financeira .
Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil, destacou que 57 agências da instituição vão abrir em horário estendido, das 10h às 22h, nas capitais e Distrito Federal (DF).
"Mobilizamos toda a nossa rede para esta ação de enorme relevância e que incentiva a reinclusão das pessoas no mercado de consumo no momento em que aumentamos a velocidade do crescimento econômico", disse Novaes.

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RENEGOCIAÇÃO ONLINE

Outra opção para os é o atendimento digital pelo Portal de Renegociação de Dívidas e pelo app do BB, que oferecem a possibilidade de realizar todo o processo de renegociação de forma digital.
Na semana passada, o Portal Solução de Dívidas do BB ultrapassou a marca de um milhão de acordos negociados desde o seu lançamento, em setembro de 2014, segundo o banco. O valor total corresponde a R$ 12,5 bilhões.
Do total de acordos renegociados, 543 mil acordos (53%) foram efetuados no canal internet banking e 486 mil (47%) no celular. O canal mobile foi disponibilizado em 2016 e já responde por 83% do volume de acordos realizados mensalmente nos canais digitais.

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Quanto aos montantes negociados, R$ 7,3 bilhões foram na internet (58%) e R$ 5,2 bilhões no mobile (42%), sendo R$ 10,1 bilhões de clientes pessoas físicas (81%) e R$ 2,4 bilhões de clientes pessoas jurídicas (19%).
A plataforma digital permite consultar dívidas e ainda, caso disponível, realizar a renegociação na hora, definindo que contratos o cliente deseja renegociar, o prazo de pagamento e a data de vencimento das parcelas.

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