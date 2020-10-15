Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Banco do Brasil encerra parceria com Caixa em lotéricas e amplia rede Mais BB
Encerrado

Banco do Brasil encerra parceria com Caixa em lotéricas e amplia rede Mais BB

O banco informa ainda que iniciou ação para ampliar sua rede de correspondentes (Rede Mais BB) nos municípios que atualmente contam exclusivamente com aqueles canais de atendimento

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 11:47
Data: 09/04/2020 - ES - Vitória - Agência do Banco do Brasil da Praça Papa Pio XII, em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Agência do Banco do Brasil da Praça Papa Pio XII, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Banco do Brasil (BB) informa que a parceria com a Caixa Econômica Federal para utilização das lotéricas e TAA's compartilhados será encerrada a partir de 18 de novembro. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o banco informa ainda que iniciou ação para ampliar sua rede de correspondentes (Rede Mais BB) nos municípios que atualmente contam exclusivamente com aqueles canais de atendimento. "É importante ressaltar que a Rede Mais BB disponibiliza portfólio de serviços para os clientes do Banco do Brasil, tais como: recebimento de boletos, saldos e extratos; convênios e tributos; depósitos; pagamento de Benefícios do INSS, além dos saques de conta corrente e poupança", lembra o banco.

Veja Também

Prova de vida no INSS continua suspensa até 31 de outubro

Pandemia acende alerta para agenda ESG, diz estudo

Projeto vincula reformas a programas de renda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Carro elétrico em condomínio
Condomínios e carros elétricos: um novo conflito
Editais e Avisos - 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados