Pandemia acende alerta para agenda ESG, diz estudo

A pesquisa do HSBC, realizada pelo quarto ano consecutivo, ouviu um total de 2 mil entrevistados, sendo metade investidores e o restante emissores. O estudo abrange 15 mercados nas regiões das Américas, incluindo o Brasil, Ásia, Europa e Oriente Médio.

"Apesar das condições desafiadoras do mercado global ao longo de 2020, as perspectivas de financiamento e investimento sustentáveis parecem extremamente fortes", afirma o diretor global de finanças sustentáveis do HSBC, Daniel Klier, mencionando o investimento de US$ 45,6 bilhões feitos no primeiro trimestre em fundos do gênero.