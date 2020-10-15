AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • INSS diz que suspensão de prova de vida vai até o fim de novembro
Portaria

INSS diz que suspensão de prova de vida vai até o fim de novembro

O INSS esclarece que essa interrupção não prejudicará a rotina e as obrigações contratuais estabelecidas entre o instituto e a rede bancária pagadora de benefícios

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 11:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 11:06
Retorno do atendimento ao público no INSS.
INSS na Ilha de Santa Maria: portaria publicada pelo INSS prorroga a interrupção do bloqueio Crédito: Vitor Jubini
CORREÇÃO: Essa matéria estava anteriormente com o título "Prova de vida do INSS continua suspensa até 31 de outubro" foi modificada. O INSS havia informado inicialmente que a prova de vida estava suspensa até o final de outubro, mas a informação foi retificada  pelo órgão. Por isso, essa matéria foi atualizada às 12h53, do dia 15 de outubro.
Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficarão livres de fazer prova de vida até o final de novembro, segundo o órgão.  Assim, que não cumprir com a obrigação não correrá risco de ter o benefício bloqueado.
Inicialmente, o INSS havia informado que a prorrogação era válida até 31 de outubro e disse que o texto com o erro foi retirado do ar e um novo foi publicado.
A Portaria 1.053, publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta quinta-feira (15/10), prorroga a interrupção da suspensão de pagamentos de benefícios até o fim de novembro.
Assim sendo, só a partir do fim de novembro que o beneficiário correrá risco de perder o benefício, caso a medida não seja novamente prorrogada ou caso ele não faça a comprovação de vida.
O INSS esclarece que essa interrupção não prejudicará a rotina e as obrigações contratuais estabelecidas entre o instituto e a rede bancária pagadora de benefícios. Com isso, a comprovação de vida junto à rede bancária deve ser feita normalmente.
Ainda segundo a portaria, o encaminhamento das comprovações de vida realizadas pelos residentes no exterior deve ser feito junto a representações diplomáticas ou consulares brasileiras no exterior ou por intermédio do preenchimento do Formulário Específico de Atestado de Vida para comprovação perante o INSS.
Esse formulário precisa ser assinado na presença de um notário público local e devidamente apostilado pelos órgãos designados em cada país, para os casos de residentes em países signatários da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros.

QUEM DEVE FAZER A PROIVA DE VIDA

A rotina é cumprida anualmente pela rede bancária, que determina a data da forma mais adequada à sua gestão: existem bancos que utilizam a data do aniversário do beneficiário, outros utilizam a data de aniversário do benefício, assim como há os que convocam o beneficiário na competência que antecede o vencimento da fé de vida.

ONDE IR PARA FAZER A PROVA DE VIDA

Basta ir diretamente no banco em que recebe o benefício, apresentar um documento de identificação com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação e outros). Algumas instituições financeiras já utilizam a tecnologia de biometria nos terminais de autoatendimento.

Veja Também

Veja como fazer agendamento de perícia médica pelo Meu INSS

Publicada MP que abre crédito extra para compra de EPIs para Receita e INSS

Aposentado do INSS já pode usar até 40% da renda com consignado. Entenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Disponível em formato eletrônico, a Autorização Eletrônica de Viagem é exigida para menores de 16 anos
Férias de julho provocam um recorde nos cartórios do ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/07/2026
Imagem BBC Brasil
Terremotos na Venezuela: a jovem que se recusa a abandonar os escombros onde estão os corpos de seus familiares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados