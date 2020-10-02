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Nova regra

Aposentado do INSS já pode usar até 40% da renda com consignado. Entenda

Governo Bolsonaro editou medida provisória autorizando ampliar o percentual do benefício que pode ficar comprometido com empréstimos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 10:04

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 10:04

INSS - Previdência Social
Fachada do INSS em Vitória: órgão vai liberar endividamento maior de aposentado Crédito: Carlos Alberto Silva
O presidente Jair Bolsonaro editou a Medida Provisória 1.006 para aumentar de 35% para 40% a margem de crédito consignado dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante o período da pandemia de Covid-19. A MP está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 2.
Hoje, esses beneficiários podem pedir empréstimos consignados que comprometam até 35% do valor do benefício mensal, dos quais 5% para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para saque também no cartão de crédito.

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Com a medida, o crédito obtido nos bancos na modalidade de consignados poderá comprometer até 40% do benefício mensal, sendo 5% para abater a fatura do cartão ou para saque também no cartão de crédito. Os novos limites serão aplicados para empréstimos concedidos até o dia 31 de dezembro, cita a MP.
Ações voltadas ao crédito consignado do INSS têm se tornado constantes desde março, período que a crise econômica se agravou devido ao avanço do novo coronavírus.
Em março, o CNPS aprovou a redução do teto dos juros do empréstimo consignado em favor dos beneficiários, além da ampliação do prazo para o pagamento da dívida.
A taxa máxima cobrada pelo empréstimo com desconto no benefício passou de 2,08% para 1,80%. O número máximo de parcelas mensais para pagar a dívida foi ampliado de 72 para 84 meses.
No final de julho, devido ao estado de calamidade pública estabelecido por causa da pandemia de Covid-19, também houve a criação da carência de 90 dias para o pagamento da primeira parcela e a ampliação do valor do limite para endividamento por meio do cartão de crédito consignado, passando de 140% para 160% do valor do benefício.

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