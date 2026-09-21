Bancários rejeitam nova proposta da Caixa e greve nacional continua

Os empregados da Caixa estão em greve desde 10 de setembro. Quem busca atendimento em agências em várias localidades encontra portas fechadas, com cartazes e faixas explicando sobre a paralisação. A instituição orienta clientes a usar os caixas eletrônicos e canais pela internet.





Segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, o maior da categoria, o comando de greve deve debater o resultado da assembleia e quais serão os próximos passos do movimento.





Na nova proposta, não haveria reajuste nas mensalidades em 2026 e a Caixa assumiria o déficit do plano. A partir de 2027, a contribuição do titular passaria a ser de 3,7% da remuneração-base dos funcionários e a de dependente direto, de R$ 560.





Para dependente indireto que for filho de 21 a 24 anos, a mensalidade será de R$ 660. Para filhos de 24 a 27 anos e pais/mães remanescentes, a mensalidade será de R$ 900. O limite do grupo familiar (titular e dependentes diretos) será de 9%.





Em relação à proposta anterior, a oferecida nesta madrugada reduz de R$ 150 para R$ 120 a cobrança de consulta em pronto atendimento e mantém a isenção de coparticipação para atendimentos por telemedicina.





Em nota, a Caixa afirma que mantém o diálogo aberto com as entidades representativas dos empregados e retornou à mesa de negociação com o objetivo de construir um entendimento que contemple os interesses de todas as partes envolvidas.





Segundo o banco, durante esse período, os clientes podem utilizar os canais digitais para pagar conta, como o aplicativo da Caixa, o internet banking e o WhatsApp (0800-1040104), além dos apps Caixa Tem, Cartões Caixa, Habitação Caixa, DPVAT e FGTS.





O atendimento telefônico está disponível pelo Alô Caixa, nos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais localidades). Também estão disponíveis os caixas eletrônicos e a rede Banco24Horas.





Para Juvandia Moreira, presidenta da Contraf-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro ligados à Central Única dos Trabalhadores) e coordenadora do Comando Nacional dos Bancários, a proposta representa avanço, em especial no que diz respeito ao teto do custeio do plano.





"A mobilização mostrou que era necessário colocar mais recursos da empresa no Saúde Caixa e preservar um princípio fundamental do nosso plano, que é o pacto intergeracional. E só conquistamos isso em mesa de negociações graças à mobilização dos trabalhadores."





Trabalhadores ouvidos pela reportagem em condição de anonimato afirmam que o plano de saúde passa por dificuldades há anos, com déficit, e novas regras afastam médicos, que têm se descredenciado, mas disseram que a proposta da Caixa com os reajustes e o que os funcionários teriam de custear anulava o aumento real que já conquistaram nos salários.





Bancários de bancos privados e do Banco do Brasil já tiveram o reajuste salarial definido. Eles vão receber a correção da inflação pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) mais 0,6% de aumento acima da inflação.





No caso das instituições privadas, a convenção coletiva de trabalho da categoria foi assinada no dia 9, garantindo reajuste salarial acima da inflação para cerca de 500 mil bancários.





A do BB foi fechada depois, por conta da greve da categoria. O mesmo percentual de reajuste será aplicado nos benefícios de vale-alimentação, vale-refeição e auxílio-creche.