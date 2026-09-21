Enem 2026: 4 livros para ampliar o repertório sociocultural para a redação

Para estudantes que se preparam para o Enem, essas obras podem contribuir para ampliar o repertório a partir de diferentes perspectivas. O ponto não está apenas em conhecer a história, mas em compreender as ideias presentes na narrativa e saber relacioná-las de forma pertinente ao tema discutido na redação. Nesse processo, a leitura deixa de ser apenas uma forma de conhecer novas histórias e passa a fazer parte da própria formação do estudante, ajudando-o a construir argumentos a partir de diversas referências.