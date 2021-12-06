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Comércio exterior

Balança comercial tem superávit de US$ 1,075 bi na 1ª semana de dezembro

No acumulado do ano, o superávit da balança comercial é US$ 58,135 bilhões. O valor representa uma alta de 25,4% pela média diária, na comparação com o mesmo período no ano passado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 dez 2021 às 16:02

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 16:02

Navio porta-contêiner no Rio de Janeiro; comércio exterior
As exportações registraram alta de 35,1% na média diária entre janeiro e a primeira semana de dezembro deste ano.  Crédito: José Paulo Lacerda/CNI
A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,075 bilhão na primeira semana de dezembro (dias 1º a 5). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (06), pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,036 bilhões e importações de US$ 2,961 bilhões.
No acumulado do ano, o superávit da balança comercial é US$ 58,135 bilhões. O valor representa uma alta de 25,4% pela média diária, na comparação com o mesmo período no ano passado.
As exportações registraram alta de 35,1% na média diária entre janeiro e a primeira semana de dezembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, somando US$ 260,065 bilhões. Já as importações nesse período cresceram 38,2% e totalizaram US$ 201,930 bilhões.
Para o mês de dezembro, até a primeira semana, a alta nas exportações foi de 60,4% em relação ao mesmo período de 2020 na média diária, com crescimento de 37,1% na Agropecuária, de 77,4% na Indústria Extrativa, e de 57,8% na Indústria de Transformação
Já a média diária de importações cresceu 37,9% no período, com alta de 1,1% na Agropecuária, alta de 408,2% na Indústria Extrativa, e aumento de 25,9% na Indústria de Transformação.

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