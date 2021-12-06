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Após declarações

Petrobras diz que "não há nenhuma decisão" sobre ajustes nos combustíveis

Segundo reportagem do Poder360, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que a Petrobras começará a partir desta semana a anunciar a diminuição no preço dos combustíveis
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 dez 2021 às 14:20

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 14:20

Preço dos combustíveis nos postos da Grande Vitória
Data: 02/03/2021 - ES - Vitória - Posto Petrobras, na Avenida Cezar Hilal - Preço dos combustíveis nos postos da Grande Vitória - Editoria: Economia - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
A Petrobras esclareceu nesta segunda-feira (06), após notícias veiculadas na imprensa a respeito de expectativa de novos reajustes nos preços de combustíveis, que ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios e seguem as suas políticas comerciais vigentes. "A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato da volatilidade externa e da taxa de câmbio causada por eventos conjunturais", afirma a estatal em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo reportagem do Poder360, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que a Petrobras começará a partir desta semana a anunciar a diminuição no preço dos combustíveis.
A Petrobras diz que monitora continuamente os mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, a análise diária do comportamento de nossos preços relativamente às cotações internacionais. "A Petrobras não antecipa decisões de reajuste e reforça que não há nenhuma decisão tomada por seu Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP) que ainda não tenha sido anunciada ao mercado", afirma.

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