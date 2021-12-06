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Bolsonaro diz que Petrobras vai anunciar redução de preços de combustíveis

"A gente anuncia agora, esta semana, pequenas reduções, a princípio toda semana, do preço dos combustíveis, a partir desta semana", disse o presidente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 dez 2021 às 06:23

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 06:23

Preço da gasolina já passa de R$ 6 no ES
A alta de preços dos combustíveis vem sendo um dos principais motores da inflação Crédito: TV Gazeta Noroeste
O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo (5) que a Petrobras vai começar a anunciar uma série de reduções nos preços dos combustíveis, começando nesta semana.
"A Petrobras começa nesta semana a anunciar redução no preço do combustível", afirmou em entrevista ao site Poder360.
"A gente anuncia agora, esta semana, pequenas reduções, a princípio toda semana, do preço dos combustíveis, a partir desta semana", disse.

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O chefe do Executivo, no entanto, não informou quais seriam os percentuais de redução, nem os prazos.
A alta de preços dos combustíveis vem sendo um dos principais motores da inflação, que já ultrapassou os dois dígitos no acumulado em 12 meses, e é um dos maiores problemas econômicos enfrentados pela gestão Bolsonaro.
Além de afetar a popularidade do presidente, a inflação também tem causado insatisfação entre prefeitos. Eles reclamam que estão sendo pressionados a reajustar os valores das tarifas do transporte público. Por isso, solicitam auxílio financeiro do governo federal.
Outro grupo fortemente afetado pela alta de preços dos combustíveis é o dos caminhoneiros. Base de apoio de Bolsonaro, a categoria vem organizando, porém, manifestações contra a política de preços da Petrobras e a falta de ação do governo federal para conter a inflação.
Pressionado, Bolsonaro chegou a anunciar um auxílio de R$ 400 para a categoria, que viria do espaço aberto no teto pela PEC dos Precatórios, aprovada no Senado na semana passada.
Em resposta às críticas pelas altas dos combustíveis, o presidente vem atacando governadores e a própria Petrobras. Em relação aos primeiros, costuma afirmar que os altos preços são consequência dos impostos estaduais, em particular do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços).
"Eu não reajustei, mantive congelado desde 2019, o valor do PIS/Cofins, que é o imposto federal. Os governadores mantiveram o percentual, que varia de acordo com o valor na bomba. E mais que dobraram o valor arrecadado com o ICMS. Querem criticar, critiquem. Mas a pessoa certa", disse ainda ao site neste domingo.
Recentemente, Bolsonaro também passou a atacar a Petrobras, afirmando que não tem controle sobre a empresa e disse que estava discutindo com o ministro Paulo Guedes (Economia) uma "solução".
"É uma empresa que não tenho domínio sobre ela, tem seu aparelhamento. Ela busca o lucro. Tivemos problema sério, no passado, além da corrupção, com a questão da paridade com preço internacional. Estamos buscando rever essa questão", disse Bolsonaro nas últimas semanas.
"Ela entrega a gasolina a R$ 2,30 o litro. Chega a R$ 7 no final da linha. É um assunto que sempre procuro debater com a sociedade para demonstrar onde está o problema", afirmou ainda o mandatário.
Por outro lado, em audiência no Senado, há dez dias, o presidente da empresa, general Joaquim Silva e Luna, disse que "não é correto" atribuir à Petrobras o aumento nos preços dos combustíveis.
"A Petrobras reajusta o preço desses combustíveis observando estas variáveis: mercado externo, mercado interno, como eles se comportam, observamos praticamente três grandes mercados os Estados Unidos, a Europa e a Ásia a competição entre produtores e importadores, e a variação do preço no mercado mundial", argumentou.
De acordo com o presidente da empresa, nos últimos sete meses, a estatal ficou 95 dias sem alterar o preço do GLP; 85 sem aumentar o valor do diesel; e 56 dias sem elevar o da gasolina. Ele ainda afirmou que os 15 reajustes feitos pela companhia resultaram em 38 altas para os consumidores.
Bolsonaro acompanhou neste domingo a final do campeonato interno de futebol de veteranos de um clube de Brasília, na qual estava prevista a participação de seu sogro. A imprensa foi vetada pelo clube.

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