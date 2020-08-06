Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Avaliada em US$ 1,88 trilhão, Apple supera o PIB do Brasil
Mercado

Avaliada em US$ 1,88 trilhão, Apple supera o PIB do Brasil

Especialistas entendem que o resultado ilustra como a pandemia impulsionou empresas de tecnologia

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 10:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 10:35
A Apple ultrapassou a marca de US$ 1,88 trilhão em valor de mercado
A Apple ultrapassou a marca de US$ 1,88 trilhão em valor de mercado Crédito: Reuters/Folhapress
A Apple, maior empresa de capital aberto do mundo, agora é também mais valiosa do que o Brasil. Desde terça-feira (4), a gigante ultrapassou a marca de US$ 1,88 trilhão em valor de mercado. Em comparação, o Produto Interno Bruto do país foi de US$ 1,84 trilhão em 2019, o nono no ranking internacional, segundo o Banco Mundial.
Especialistas ouvidos pelo Estadão entendem que o resultado ilustra como a pandemia impulsionou empresas de tecnologia. "Existe toda uma cadeia de tecnologia que cresceu neste ano, como empresas de nuvem, de e-commerce e de interface de usuário", diz Francine Balbina, analista de fundos internacionais da Spiti, do grupo XP Investimentos.
A empresa de Cupertino, portanto, é apenas a ponta da lança. "A Apple é sempre um ótimo termômetro de como está o setor de tecnologia", diz Francine.
O último balanço, que reflete o desempenho durante a pior fase da pandemia do novo coronavírus, surpreendeu investidores e fez as ações se valorizarem 14% desde então - o papel fechou ontem a US$ 440.

Veja Também

Apple tem alta no lucro líquido a US$ 11,25 bilhões no 3º trimestre fiscal

RECORDE À VISTA

O mercado financeiro espera que, nesse ritmo, a empresa de Cupertino possa ser a primeira a romper a marca dos US$ 2 trilhões em valor de mercado.
"O valor de US$ 2 trilhões vai ser atingido nas próximas semanas, já que o último trimestre fiscal da Apple entrou para a história e foi um fator de virada para os investidores", disseram ao Estadão os analistas Daniel Ives e Strecker Backe, da consultoria financeira Wedbush.
Em relatório, Ives e Backe notam que as vendas de um eventual iPhone 12 com tecnologia 5G devem impulsionar ainda mais ações da empresa, que podem chegar a US$ 475 cada, segundo eles.
Adriano Cantreva, sócio da gestora Portofino Investimentos, acredita que esse bom momento do setor de tecnologia nas bolsas mundiais não tem data para acabar, mesmo com um possível arrefecimento da pandemia.
"As empresa de tecnologia têm muito em que crescer. Se continuarem trabalhando como têm trabalhado, o céu é o limite", diz.

Veja Também

Taxa de desemprego sobe a 13,3% no trimestre até junho, diz IBGE

Covid-19 e acordo frustrado com Boeing levam Embraer a prejuízo de R$ 1,7 bi

Greenpeace acusa JBS de não cumprir acordo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente entre dois carros deixa feridos em Anchieta
Acidente entre dois carros deixa dois feridos em Anchieta
Imagem de destaque
A arma secreta do novo recordista mundial da maratona para correr abaixo de 2 horas
Imagem de destaque
Mulher é agredida com golpes de martelo em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados