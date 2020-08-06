Taxa de desemprego sobe a 13,3% no trimestre até junho, diz IBGE

Desemprego no Brasil sobe a 13,3% no trimestre até junho Crédito: Reprodução/Folha de S.Paulo

O resultado ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 13,0% e 14,0%, e muito perto da mediana, de 13,2%.

Em igual período de 2019, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,0%. No trimestre até maio de 2020, a taxa de desocupação estava em 12,9%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.500 no trimestre encerrado em junho.

O resultado representa alta 6,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.