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Coronavírus

Taxa de desemprego sobe a 13,3% no trimestre até junho, diz IBGE

Em igual período de 2019, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,0%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 09:58

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 09:58

Desemprego no Brasil atinge mais de 12,5 milhões de pessoas
Desemprego no Brasil sobe a 13,3% no trimestre até junho Crédito: Reprodução/Folha de S.Paulo
A taxa de desocupação no Brasil ficou em 13,3% no trimestre encerrado em junho, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quinta-feira (6), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado ficou dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego entre 13,0% e 14,0%, e muito perto da mediana, de 13,2%.
Em igual período de 2019, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,0%. No trimestre até maio de 2020, a taxa de desocupação estava em 12,9%.
A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.500 no trimestre encerrado em junho.
O resultado representa alta 6,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 203,519 bilhões no trimestre até junho, queda de 4,4% ante igual período do ano anterior.

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