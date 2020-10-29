Autonomia do BC é capítulo decisivo da história brasileira, diz Guedes

Há uma previsão de que a proposta seja analisada pelo plenário do Senado no dia 3 de novembro. "Autonomia do BC é capítulo decisivo da história brasileira. Com inflação baixa, juros são baixos, investimentos privados acontecem, trabalhadores não perdem poder de compra, não precisa de correção salarial", disse Guedes. "Sonho de 40 anos de ter moeda estável a 10 dias de votação", continuou o ministro, que também ressaltou a necessidade de o Senado votar a nova Lei do Gás e o PL que atualiza as regras de recuperação judicial, ambos já aprovados pela Câmara.